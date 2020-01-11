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الثقافة

اليوم.. إعلان نتيجة الدورة الرابعة لمسابقة «المكعبات الذهبية»

السبت 11/يناير/2020 - 12:52 ص
جريدة الدستور
نضال ممدوح
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يقيم بيت المعمار المصري بدرب اللبانة، في السادسة مساء اليوم السبت، حفل إعلان نتائج ومعرض للأعمال المشاركة بجائزة «المكعبات الذهبية» في دورتها الرابعة لعام 2019.

تهدف جائزة «المكعبات الذهبية» إلى دعم كافة المؤسسات والمجموعات والأفراد العاملين في مجال ثقافة البيئة للأطفال والشباب في مصر، وتتضمن الاحتفالية معرض للأعمال المشاركة، يعقبه منح جوائز للفائزين، وتوزيع شهادات لجميع المشاركين في فئات الجائزة.

كما سيتم الإعلان عن الأعمال التي ستمثل مصر في جائزة الاتحاد الدولي للمعماريين UIA GOLDEN CUBES AWAEDS 4 والتي سيتم تحكمها في مقر الاتحاد الدولي للمعماريين باريس – فرنسا، أبريل المقبل 2020، ثم عرضها في كونجرس الاتحاد بريو دي جانيرو- البرازيل، يوليو 2020.

تكونت لجنة فرز الأعمال من الدكتورة هبة صفي الدين٬ مدير بيت المعمار المصري، ومدير البرنامج الدولي للعمارة والأطفال، والفنانة نجاة فاروق٬ المشرفة على إدارة الفنون التشكيلية بقطاع الصندوق.

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