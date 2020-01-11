اعترافات تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الشقق بأكتوبر

أدلى عاطل ومسجلان خطر باعترافهم، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر.



وأقر المتهمين، خلال التحقيق معهم بقيامهم بتتبع خط سير ضحاياهم قبل ارتكاب جرائمهم الأمر الذي يوفر له معرفة المواعيد التي تكون فيها تلك الشقق خالية من قاطنيها، ثم يقومون بأسلوب "التسلق" بالدخول الشقة وسرقة محتوياتها.



كانت البداية بتعدد البلاغات أمام المقدم هاني عماد رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر، مفادها قيام مجهولين بسرقة عدة شقق سكنية بدائرة القسم، وبإبلاغ اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة كلف بتشكيل فريق بحث بقيادة العقيد فوزي عامر مفتش مباحث قطاع أكتوبر والذي نجح في تحديد هوية الجناة وتبين أنهم كل من: "محمد ج" و"أحمد م" و"رياض ع"، لاثنين منهم معلومات جنائية ومقيمين بدائرة القسم.



عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة لهم أمكن ضبطهم وتم اقتيادهم إلى ديوان القسم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 4 وقائع بأسلوب التسلق، واستيلائهم على مبالغ مالية وأجهزة كهربائية، وأرشدوا عن مكان تصريفهم المسروقات لدى عملائهم.



تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.