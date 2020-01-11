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البرلمان التونسى يرفض منح الثقة للحكومة الجديدة المقترحة

السبت 11/يناير/2020 - 12:34 ص
جريدة الدستور
نغم رأفت
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أعلن البرلمان التونسي مساء الجمعة رفضه منح الثقة للحكومة الجديدة المقترحة التي اقترحها رئيس الوزراء المكلف الحبيب الجملي في خطوة ستعطي الرئيس قيس سعيد دورا محوريا في تعيين مرشح جديد خلال أيام.

وصوت 134 ضد الحكومة فيما صوت لصالحها 72 نائبا.

وتنتهي المهلة المحددة بتكوين الحكومة ونيل الثقة دستوريا منتصف هذا الشهر، وتبقى الخطوة التالية وهي أن يعين رئيس الجمهورية قيس سعيد الشخصية "الأقدر" للبدء في مشاورات لتكوين حكومة جديدة في مدة أقصاها شهرين.

وكانت الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب التونسي، انطلقت الجمعة؛ للتصويت على منح الثقة لحكومة الحبيب الجملي التي تضم 28 وزيرا و14 كاتب دولة.

وكانت أغلب الأحزاب والكتل السياسية التونسية قد أعلنت رفضها التصويت لصالح الحكومة، وآخرها كان حزب "قلب تونس" ثاني أكبر الأحزاب الحاصلة على مقاعد بالبرلمان التونسي (38 مقعدا)، والذي حسم موقفه بشكل نهائي، بعد ساعات من المشاورات والتي انتهت في وقت متأخر من مساء أمس الخميس بالرفض التام للتصويت لهذه الحكومة.

ويتضمن البرلمان التونسي (217 مقعدا)، ويشترط لنيل الحكومة ثقة البرلمان الحصول على موافقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء، أي 109 أصوات.

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