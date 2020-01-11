فنانة إيطالية تشرف على بينالي الفنون في البندقية

اختيرت الفنانة الإيطالية سيسيليا أليماني لمنصب أمينة معرض الفن القادم في مدينة البندقية.



وقال رئيس بينالي الفنون باولو باراتا، الجمعة، إن لجنة الإدارة بمعرض الفنون "بينالي" قررت ذلك.



وجاء في بيان للمعرض إنها ستكون مسؤولة عن قطاع الفنون التشكيلية بالمعرض خلال دورته التاسعة والخمسين في العام.2021 سيسيليا أليماني التي ولدت عام 1977 تألقت على المستوى العالمي خلال مشاريع دولية مثل معرض الخط العالي في نيويورك ومعرض الفن في الهواء الطلق على خط سكك حديدية قديم.



وكانت أليماني التي درست الفلسفة أيضا أدارت الجناح الإيطالي بالنسخة الخامسة والسبعين من معرض الفنون بمدينة لاجونا في كاليفورنيا.



تعتبر البندقية بمعرض بينالي الفن مركزا للفن المعاصر حيث يقام المعرض بها كل عامين لمدة ستة أشهر، ويعتبر أهم معرض فني إلى جانب معرض دوكومنتا بمدينة كاسل الألمانية.