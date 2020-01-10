مريض نفسى يعتدى على فتاة بـ«سلاح أبيض» فى الوراق

أصاب مريض نفسي فتاة بجرح قطعي بالرقبة بعد التعدي عليها بـ"كتر" أثناء سيرها في أحد شوارع منطقة الوراق.



تلقى اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، إخطارًا من مستشفى الوراق بوصول فتاة مصابة بجرح قطعي بالرقبة، وتبين أنه جرح سطحي طفيف وتم تقديم الإسعافات اللازمة لها.



أشارت تحريات أشرف عليها اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث والعميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، إلى أنه أثناء سير الفتاة بالشارع اعترض طريقها شخص وتعدى عليها بالضرب بـ"كتر" حيث ضربها بالرقبة وتمكن الأهالي من الإمساك به.



وبالبحث تبين أن، المتهم مريض نفسي وإصابتها طفيفة وتم اقتياد المتهم لقسم الشرطة وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة للتحقيق.