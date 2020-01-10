احتجاجات نسائية خارج مقر محاكمة هارفى واينستاين فى نيويورك

احتجت العشرات من النساء اللواتي يرتدين الملابس السوداء، اليوم الجمعة، ضد العنف الجنسي أمام محكمة مدينة نيويورك، حيث يحاكم قطب هوليود هارفي واينستاين بتهم الاغتصاب والاعتداء الجنسي.



وشكلت المتظاهرات حلقات تجمع خاطف أو (فلاش موب) - حيث قامت مجموعات من المتظاهرات بالتجمع فجأة في مكان ما وقمن خلال ذلك بحركات وأفعال غير اعتيادية لفترة وجيزة، ثم تفرقن،- وهن ترقصن وتهتفن بشعارات باللغتين الإنجليزية والإسبانية مستوحاة من حركة نسوية تشيلية.



وتتهم أكثر من ثمانين امرأة واينستاين 67 عاما وهو أحد عمالقة الإنتاج السينمائي سابقا، باعتدائه جنسيا عليهن، ومن بينهن ممثلات شهيرات.



وتتناول القضية اعتداءات وقعت خلال الأعوام بين 2006 و2013، ويقول واينستاين إن كل هذه الممارسات الجنسية تمت بالتفاهم مع الطرف الآخر.