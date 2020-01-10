عاطل يطعن زوجة والده ويسرق مصوغاتها الذهبية ببولاق الدكرور

سدد عاطل طعنة لزوجة أبيه، واستولى على مصوغاتها الذهبية وفر هاربًا، تاركًا المجني عليها تصارع الموت حتى أنقذها الجيران ونقلوها للمستشفى.



تلقي اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة، إخطارًا من مستشفى بولاق الدكرور بوصول ربة منزل مصابة بطعنة نافذة، وتم تقديم العلاج لها، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة بولاق الدكرور لمسرح إصابة المجني عليها، وتبين إن نجل زوج المجني عليها وراء الشروع في قتلها، وتبين استيلائه على مصوغاتها الذهبية.



وتمكنت قوة أمنية برئاسة المقدم محمد الجوهري، رئيس مباحث بولاق الدكرور، من ضبط المتهم بمنطقة ناهيا وبحوزته المسروقات، وتبين من تحريات العقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة، أن المتهم يتعاطى المخدرات، وطلب أموالًا من زوجة والده ورفضت، فاستغل غياب الأب واستل سكينًا سدد به لها طعنة وسرق مصوغاتها.



تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.