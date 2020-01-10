وول ستريت تتراجع بعد بيانات ضعيفة للوظائف لكنها تحقق مكاسب أسبوعية

تراجعت الأسهم الأمريكية اليوم الجمعة عن مستويات قياسية مرتفعة في الوقت الذي باع فيه المستثمرون الأسهم لجني الأرباح وأظهرت بيانات تباطؤ نمو الوظائف في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في ديسمبر، لكن المؤشرات الرئيسية حققت مكاسب خلال الأسبوع.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 133.33 نقطة أو ما يعادل 0.46 بالمئة إلى 28823.57 نقطة. ونزل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 9.37 نقطة أو 0.29 بالمئة إلى 3265.33 نقطة، وتراجع المؤشر

ناسداك المجمع 24.57 نقطة أو ما يعادل 0.27 بالمئة إلى 9178.86 نقطة.

