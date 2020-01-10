مقتل 14 وإصابة 21 إثر تفجير مسجد «دار العلوم» في باكستان

قُتل 14 شخصا على الأقل، بينهم مسئول بارز بالشرطة وإمام مسجد، وأُصيب 21 آخرون، مساء اليوم الجمعة، إثر تفجير استهدف مسجدا في منطقة غوث آباد بمدينة كويتا، عاصمة إقليم بلوشستان، جنوب غرب باكستان.

ووفقا لما ذكرت صحيفة (إكسبريس تريبيون) الباكستانية على موقعها الإلكتروني، فقد استهدف التفجير المصلّين في مسجد مدرسة دار العلوم الشرعية خلال أدائهم صلاة المغرب.

وأعلنت حكومة بلوشستان حالة الطوارئ في جميع مشافي كويتا، فيما قال وزير داخلية الإقليم مير ضياء لانجوف إن خبراء تفكيك المتفجرات يقومون بالتحقيق في نوع القنبلة، وما إذا تم تفجيرها عن بعد أو أنها ناجمة عن تفجير انتحاري، لكنه رجّح الاحتمال الأخير.

وقالت الشرطة إنها غير متأكدة ما إذا كان القيادي بالشرطة المحلية حجي أمان الله هو المستهدف بالهجوم -الثاني من نوعه في باكستان منذ بدء العام الجاري- والذي لم تتبنى أي جهة المسئولية عن تنفيذه