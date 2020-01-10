السبت 11 يناير 2020 الموافق 16 جمادى الأولى 1441
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مباراة الزمالك وزيسكو بدورى أبطال إفريقيا
الجمعة 10/يناير/2020 - 11:20 م
تصوير : احمد حسن
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