على خطى «الجوكر».. القبض على خواكين في تظاهرة (فيديو)

ألقت السلطات الأمريكية القبض على النجم العالمي خواكين فينيكس، الذي حصل مؤخرا عن جائزة «جولدن جلوب» لأفضل ممثل عن دوره في فيلم «الجوكر» الذي صدر نهايات العام الماضي.



وشارك فينكس في تظاهرة اليوم، دعت لها الممثلة الأمريكية جين فوندا، ضد التغيرات المناخية، في العاصمة الأمريكية واشنطن.



وألقي القبض كذلك على الممثل الأمريكي، مارتن شين، خلال التظاهرة.



ولم يتبين حتى الآن ما إذا كان تم الإفراج عنهم.



وقبل أيام، حصد النجم خواكين فينيكس جائزة أفضل ممثل في فئة أفلام الدراما، عن أدائه في فيلم "الجوكر"، والذي جسد فيه شخصية آرثر فليك.



ومع صدور الفيلم، تحدثت تقارير عالمية عن مخاطر تحول شخصية الجوكر، إلى حركة احتجاجية بشكل ما، وعززت الشرطة الأمريكية تواجدها حول قاعات عرض الفيلم.

#VIDEO | Joaquin Phoenix on stage at The Fire Drill Protest, “Sometimes we wonder what we can do in this fight against climate change and there’s something that you can do today, right now, and tomorrow by making a choice about what you consume.” pic.twitter.com/IUzx6TXByB — Joaquin Phoenix Updates (@DailyJoaquin) January 10, 2020