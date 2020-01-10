وزراء إيرلنديون وبريطانيون يشيدون باستعادة اتفاق تقاسم السلطة «التاريخي»

أشاد وزراء الحكومتين الايرلندية والبريطانية بالاتفاق "التاريخي" الذي تم التوصل إليه اليوم الجمعة، لاستعادة تقاسم السلطة في إيرلندا الشمالية.

وقال وزير الخارجية الايرلندي سايمون كوفيني في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كانت الساعات الأربع والعشرين الماضية تاريخية بالنسبة لإيرلندا الشمالية."

وأشاد كوفيني بفريقه الوزاري لإصداره اتفاقية "العقد الجديد.. النهج الجديد" التي نشرتها الحكومتان معا في وقت متأخر أمس الخميس.