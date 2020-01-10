فيفي عبده بقبعة أنيقة: «قشطات عسلات بحبكم»

نشرت الفنانة فيفي عبده، صورة جديدة لها على موقع «انستجرام».



وظهرت فيفي بإطلالة شتوية؛ حيث ارتدت جاكيت باللونين الأزرق والأخضر، وقبعة ونظارة وقفازين باللون الأسود، وحازت الصورة على إعجاب جمهورها.



وعلقت فيفي على الصورة: «قشطات عسلات فلات من مصر أم الدنيا بحبكم قوي».



يُذكر أن أحدث أعمال فيفي عبده مسلسل «مملكة الغجر» الذي قامت ببطولته بجانب كل من، حورية فرغلي، وعزة مجاهد، وأحمد كرارة، وميار الغيطي، وحازم سمير، وسامح الصريطي، وسناء شافع، وصبري عبد المنعم، ومحمد حمزة، وغيرهم من النجوم.



«مملكة الغجر» من إنتاج شركة الذهب للإنتاج الفني والتوزيع ونقابة السينمائيين، بالتعاون مع شركة الماسة ومن سيناريو وحوار محمد الغيطي وإخراج عبدالعزيز حشاد.