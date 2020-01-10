شامل وقوي.. «وكيل النواب» يعلق على بيان «الخارجية» حول سد النهضة

أشاد سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، ببيان وزارة الخارجية المصرية ردا على بيان الخارجية الإثيوبي فيما يخص مفاوضات بناء سد النهضة، مؤكدا أن بيان الخارجية المصرية شامل وقوي ويوضح حقائق مفاوضات سد النهضة الأثيوبي والتعنت الأثيوبي.



وأوضح "وهدان" في بيان صحفي له، أن تصريحات وزير الخارجية الإثيوبي تخرج عن حدود اللياقة الدبلوماسية وتستفز مشاعر المصريين وتزيد من الاحتقان بين الشعبين المصري والأثيوبي، مشيرا إلى أن هذه التصريحات تضر بعملية التفاوض بين البلدين للوصول لأفضل حل ممكن بما لا يؤثر على حصة مصر في مياه النيل.



وتابع "وكيل النواب" أن المفاوضات بين وزراء الموارد المائية لمصر والسودان وإثيوبيا كشفت عن تعنت الجانب الإثيوبي فيما يخص فرض سياسة الأمر الواقع وملء سد النهضة بما يضر بمصر وهو أمر لن يتم قبوله بأي شكل، مشيرا إلى أن الجانب المصري وضع كافة الحلول التي تخدم التنمية وتوفر الكهرباء لإثيوبيا بما لا يتعارض مع حقوق مصر التاريخية والموثقة والمحصنة بالقوانين والاتفاقيات الدولية.



وأضاف "وهدان" أن مجلس النواب بدوره يقف خلف القيادة السياسية، وكله ثقة أن حقوق مصر المائية في يد أمينة تعي جيدا أن مياه النيل هي حياة أو موت بالنسبة للمصريين، مؤكدا أن مجلس النواب يؤيد كل خطوات المفاوض المصري من أجل حق مصر في النيل.