إيرباص تسجل رقما قياسيا وتتجه لتحل محل بوينج

قالت شركة أيرباص الأوروبية لصناعة الطائرات اليوم الجمعة، إنها سلمت 863 طائرة مسجلة رقما قياسيا العام الماضي، متجاوزة الرقم المستهدف عند نحو 860 طائرة بعدما تجاوزت مشاكل في الإنتاج بمجموعة أيه 320 الأكثر مبيعا، وهي المنافس الرئيسي لطائرة بوينج المتوقفة عن العمل ماكس 737.



ووفقا لوكالة أنباء بلومبرج اليوم الجمعة، قالت الشركة إن النسخ الأكبر من طائرات إيرباص أيه 321 الجديدة محدودة البدن دفعت أيضا صافي الطلبات للارتفاع بنسبة 8. 2 بالمئة لتصل إلى 768 طائرة، حيث تدافعت شركات الطيران على شرائها كي تحل محل الطائرات ذات الممرين الأكثر تكلفة على الخطوط ذات المسافات المتوسطة أو من أجل زيادة عدد المقاعد على المسافات الأقصر.



وخلال العام، ألغى عملاء طلبات لعدد 363 طائرة.



وقالت بلومبرج إن عدد الطائرات التي تم تسليمها يعني أن أيرباص تتجه إلى أن تحل محل بوينج كأكبر منتج للطائرات في العالم عندما تعلن الشركة الأمريكية عن أرقامها الإنتاجية الأسبوع المقبل، بينما لا تزال تعرقلها أزمة الطائرة بوينج ماكس 737.