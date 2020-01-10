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الجيش الليبي يسقط طائرة تركية في طرابلس

الجمعة 10/يناير/2020 - 10:12 م
طائرة تركية
طائرة تركية
عبير سليم
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تمكنت منصات الدفاع الجوي بالجيش الوطني الليبي، مساء الجمعة، من إسقاط طائرة تركية مسيرة بالعاصمة طرابلس.

وقالت مصادر عسكرية باللواء التاسع لبوابة إفريقيا الإخبارية الليبية، إنه تم إسقاط الطائرة المسيرة إبان رصدها تحركات قوات الجيش في منطقة أبو سليم، وقبل أن تستهدف تمركزاتهم.

وتواصل الوحدات العسكرية بالقوات المسلحة تقدمها في محاور القتال بالعاصمة طرابلس، حيث تمكنت في وقت سابق من اليوم السيطرة على جزيرة الفحم في عملية عسكرية منظمة، ومصادرة سيارة مسلحة وأسلحة وذخائر، والتحفظ على 3 جثث لمقاتلين سوريين، والقبض على 3 مقاتلين من الجنسية التشادية.

وأكدت شعبة الإعلام الحربي، تقدم الجيش في محور بوسليم والسيطرة على مواقع جديدة في المنطقة.

وأضافت الشعبة أنه تم أسر عدد من عناصر الجماعات المسلحة، واسترجاع عدد من الآليات العسكرية.

وقالت صحيفة أحوال التركية، إن 3 جنود أتراك قتلوا وأصيب 6 آخرون خلال معارك في ليبيا.

وأضافت الصحيفة أن جثامين الجنود الأتراك وصلت مطار مصراتة، وأن طائرة خاصة ستنقلها إلى تركيا، ولم تنشر أي معلومات إضافية حول مكان مقتلهم.

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