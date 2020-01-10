الجمعة 10 يناير 2020 الموافق 15 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حريق يلتهم 15 فدان مانجو ورمان في أسيوط (صور)

الجمعة 10/يناير/2020 - 10:04 م
جريدة الدستور
أسيوط _ محمد أبو شادي:
طباعة
سيطرت قوات الحماية المدنية في محافظة أسيوط، على حريق أرض زراعية على مساحة 15 فدانا مزروعة مانجو ورمان بمنطقة الأربعين التابعة لقرية المطمر بمركز ساحل سليم.

تلقت غرفة عمليات مركز ومدينة ساحل سليم، بلاغا من أحد المواطنين يفيد باندلاع حريق بأرض زراعية بمنطقة الأربعين بقرية المطمر التابعة لمركز ساحل سليم تقدر بـ15 فدانا مزروعة بأشجار المانجو والرمان وبعض الأشجار.

وعلى الفور انتقلت قوات الدفاع المدني والإطفاء وسيطرت على الحريق، وجار حصر الخسائر المبدئية وتم تحرير محضر بالواقعة وجار إخطار النيابة العامة لمواصلة التحقيق.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

يبدأ بعد قليل.. تفاصيل أول خسوف للقمر في 2020

منذ حوالي 10 ساعات

الأرصاد: طقس السبت شديد البرودة

منذ حوالي 11 ساعة

الجيش الليبى يمنع إبحار السفن إلى ميناءى مصراتة والخمس

منذ يوم

متهم جديد.. الطب الشرعي يفجر مفاجآت في حادث فيلا نانسي

الصور

image description

بحضور رجال السياحة.. افتتاح المعبد اليهودي في الإسكندرية

image description

فهد عبدالباسط.. أشطر ميكانيكي في الأقصر بذراع واحد (فيديو)

image description

تشييع جثمان والد إيهاب توفيق (صور)

image description

سقوط أمطار خفيفة على مدينة نصر (صور)

image description

سقوط أمطار متوسطة على الجيزة (صور)

الأكثر قراءة

الجيش الليبي يسقط طائرة تركية في طرابلس

«إفريقية النواب»: إثيوبيا تعقّد مفاوضات سد النهضة

فؤاد نجم يكشف أسرار حياة عبد الحليم حافظ فى الملجأ

متهم جديد.. الطب الشرعي يفجر مفاجآت في حادث فيلا نانسي

أيام زمان

فؤاد نجم يكشف أسرار حياة عبد الحليم حافظ فى الملجأ

الوجه الآخر لـ عمر الشريف.. «غنى وقدم عروضًا استعراضية»

سر اتهام فريد الأطرش لـ عبد الوهاب بالخيانة العظمى

أسرار نجاة الصغيرة.. تقرأ «يس» قبل كل حفل ومثلت مع نزار قباني

نجم الساعة

فؤاد نجم يكشف أسرار حياة عبد الحليم حافظ فى الملجأ

الصحة

أعراض تنذر بنوبة قلبية

7 فوائد علاجية لزيت الحبة السوداء

أفضل مشروب لخفض ضغط الدم

الباراسيتامول يحولك لـ«زومبي»

الرئيس نيوز

وكيل النواب: بيان الخارجية يكشف حقائق مفاوضات سد النهضة

هل التقطت نانسي عجرم صورا مع "السارق القتيل"؟

مستقبل وطن: لم نستبعد أي حزب من جلسات الحوار وأطلقنا الدعوة في العموم

بعد الطائرة الأوكرانية.. قائمة بالطائرات المدنية التي أسقطت منذ الثمانينات

منوعات

شركة بريطانية تطلق حملة لبيع تذاكر مركباتها الفضائية

أستراليا تنهي حياة الحيوانات المصابة بحروق

أجمل 5 قلاع في الدنمارك.. إحداها تشبه القصص الخيالية

ثوران بركان جبل "بوبوكاتبتبيل" في المكسيك

كشكول

ماجدة نصر تكشف قانونية عقد امتحانات الثانوية إلكترونياً

التعليم : أداء طلاب الثانوية العامة للامتحانات إلكترونيا العام القادم لا يخالف القانون

عميد دار علوم القاهرة: خطاب فصل الطالب المنشور في الإعلام مزيف

الطفلة مريم تشعل تويتر بعد إصابتها من سرطان في لسانها

إسلام سياسي

الأزهر يستجيب لـ «زينب بكير»: «نتواصل معها لتوفير حياة كريمة لها»

الأوقاف: الخيانة والعمالة أحد أسباب سقوط الدول

ما حكم عدم السماع لخطبة الجمعة؟

وزير الأوقاف يؤدي خطبة الجمعة بمسجد الفتح الملكي بعابدين

مقالات الرأي
ماجد حبته
حفتر لم يقع فى الفخ
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد أبوزهرة.. الناطق بالحق بشجاعة نادرة
مؤمن المحمدي
«لغة» صلاح جاهين
د.كريمة الحفناوى
سياسات ترامب وأردوغان تشعل فتيل الحرب
المزيد

الثقافة

«ثقافة قنا» تحتفل بعيد الميلاد المجيد

احتفالية فنية بأعياد السنة الميلادية الجديدة بـ«ثقافة حلوان»

سميح ساويرس: الجائزة الثقافية من أفضل استثماراتنا

أحمد عوني يفوز بـ«ساويرس الثقافية» للرواية

صفحتنا ع الفيس بوك