حريق يلتهم 15 فدان مانجو ورمان في أسيوط (صور)

سيطرت قوات الحماية المدنية في محافظة أسيوط، على حريق أرض زراعية على مساحة 15 فدانا مزروعة مانجو ورمان بمنطقة الأربعين التابعة لقرية المطمر بمركز ساحل سليم.



تلقت غرفة عمليات مركز ومدينة ساحل سليم، بلاغا من أحد المواطنين يفيد باندلاع حريق بأرض زراعية بمنطقة الأربعين بقرية المطمر التابعة لمركز ساحل سليم تقدر بـ15 فدانا مزروعة بأشجار المانجو والرمان وبعض الأشجار.



وعلى الفور انتقلت قوات الدفاع المدني والإطفاء وسيطرت على الحريق، وجار حصر الخسائر المبدئية وتم تحرير محضر بالواقعة وجار إخطار النيابة العامة لمواصلة التحقيق.