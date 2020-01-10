البابا تواضروس يزور سوهاج غدًا

تستقبل محافظة سوهاج غدا قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، والمقرر زيارته لمحافظة في زيارة رعوية تستمر لمدة 5 أيام.



ومن المقرر أن يصل البابا صباح السبت إلى مطار سوهاج، وسيكون في استقباله المحافظ اللواء طارق الفقي، والقيادات التنفيذية بالمحافظة، ورجال الدين المسيحي والإسلامي.



ويعقد قداسة البابا لقاء مع الآباء كهنة إيبارشيات المحافظة في مطرانية سوهاج، في المساء، كما يعقد لقاء عشاء مع المسؤولين بالمحافظة داخل مطرانية سوهاج، فيما يحضر يوم الأحد قداس تدشين كنيسة جرجا، ويشارك في عظة مساء الأحد من مطرانية البلينا.



ويحضر قداسته يوم الاثنين، قداس وتدشين مطرانية سوهاج، وفي المساء يحضر عظة من مطرانية أخميم، ويشارك يوم الثلاثاء في قداس وتدشين بمدينة طما، وفي المساء لقاء مع الرهبان من دير العذراء مريم بإخميم ثم تسبحة.



ويوم الأربعاء يشارك قداسة البابا في قداس وتدشين بمدينة طهطا، وفي المساء يحضر لقاء مع رهبان ديري الأنبا شنودة الغربي، والأنبا بيشاي، ثم تسبحة.