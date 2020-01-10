تونس تتسلم دعوة للمشاركة في قمة «توحيد الموقف الإفريقي بشأن ليبيا»

تلقى الرئيس التونسي قيس بن سعيد، دعوة للمشاركة في قمة رؤساء البلدان العشر الإفريقية الأعضاء في اللجنة رفيعة المستوى لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي حول ليبيا، التي ستُعقد في 25 يناير الحالي في الكونغو لتوحيد «الموقف الإفريقي بخصوص الأزمة الليبية».



وبحسب بيان للرئاسة التونسية، فقد استلم «بن سعيّد» الدعوة خلال لقائه اليوم الجمعة، بقصر قرطاج من وزير الخارجية والتعاون الكنغولي، جون كلود قاكوسو.



وأوضح البيان، أن اللقاء تناول المساعي المبذولة على المستويين الإقليمي والدولي من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية.



وجدّد الرئيس التونسي موقف بلاده الداعي للإسراع بإيجاد حل سلمي للأزمة الراهنة بمشاركة الليبيين أنفسهم، لافتا إلى المبادرة التي قام فيها بجمع ممثلي القبائل والجمعيات الليبية في تونس للتوصل إلى اتفاق يساهم في حقن الدماء وتحقيق المصالحة الوطنية بعيدا عن التدخلات والتأثيرات الخارجية.