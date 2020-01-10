ضبط هارب من تنفيذ أحكام في الشرقية

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» استغاثة من مواطن تضرر خلالها من بلطجي، لعدم تنفيذ أحكام قضائية صادرة ضده.



وبالفحص تبين أن المذكور عامل زراعي ومقيم بدائرة مركز شرطة الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، ومحكوم عليه في 4 قضايا (تبديد – ضرب – سلاح واستعراض قوة) ويظهر بالصورة ممسكًا بـ2 سلاح ناري (طبنجة).



وتبين أنه قد سبق تداول تلك الصورة عبر صفحات موقع «فيس بوك» خلال عام 2017، وتم ضبطه بذلك التاريخ بحوزته (2) طبنجة محدث صوت بالخزينة الخاصة بكل سلاح، واتخاذ الإجراءات القانونية ضده، وبتاريخ 8 الجاري تم ضبط المتهم بدائرة مركز الإبراهيمية في الشرقية وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده اعترف بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.