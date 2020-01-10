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سياسي

«دفاع النواب»: مصر لن تفرط في قطرة ماء

الجمعة 10/يناير/2020 - 09:51 م
اللواء يحيي كدواني
اللواء يحيي كدواني
إسلام نصير
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علق اللواء يحيي كدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، على البيان الذي أصدرته الخارجية المصرية بشأن ما أسفر عنه اجتماعات وزراء الموارد المائية من مصر والسودان وإثيوبيا، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حول ملف سد النهضة، قائلا: «هذا البيان أكد للعالم أجمع أن مصر تسير في طريق التفاوض المستمر مع الدول المعنية بسد النهضة إلا أن الجانب الإثيوبي متعنت في الخروج بحل دبلوماسي للقضية».

وأضاف «كدواني» لـ«الدستور»، أن لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس تضع كل الثقة في القنوات السياسية والدبلوماسية المصرية لحل هذه الأزمة والجهود التي تبذلها القيادة المصرية، مشيرًا إلى أن السياسة التي تتبعها إثيوبيا حول ملف سد النهضة لا تستهدف حل الأزمة إطلاقًا بل تعقدها من بين حين لآخر، كما أن التصرف في إجراءات ملء خزان سد النهضة دون أدنى مراعاة للمصالح المائية المشتركة لدول المصب بأي شكل من الأشكال يدل على تعنت الجانب الإثيوبي.

وأوضح كدواني، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لن لا تفرط في نقطة واحدة من حصة مصر المائية والتاريخية في مياه النيل باعتباره شريان الحياة للمواطنين ومسألة أمن قومي للبلاد.

وتابع كدواني، أن خيار الحرب غير محتمل في هذه الفترة، خصوصًا أن مصر ستشارك في الاجتماع المُقرر عقده خلال أيام في واشنطن مع وزراء الخارجية والمياه لمصر والسودان وأثيوبيا واعتبار الولايات المتحدة الأمريكية وسيط دولي لحل الأزمة دبلوماسيًا، مشيرًا إلى أننا لا نأمل أن ندخل في صدام مع دولة إفريقية يربطنا بها الكثير من العلاقات التاريخية.

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