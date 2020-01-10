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اقتصاد

أسهم أوروبا تنخفض بعد تباطؤ نمو الوظائف الأمريكية

الجمعة 10/يناير/2020 - 09:36 م
أسهم أوروبا
أسهم أوروبا
وكالات
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تراجعت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف، الجمعة، بفعل نمو أضعف من المتوقع للوظائف في الولايات المتحدة.

ووفقًا لرويترز، صعدت أسهم شركات السفر والترفيه بعد رفع رايان إير توقعات أرباحها وإعلان مجموعة إيفولوشن جيمينج عن صفقة في الولايات المتحدة بشأن خدمات عبر الإنترنت تتعلق بألعاب القمار.

ورفعت الأرقام التي جاءت أفضل من التوقعات في فترة عيد الميلاد وبداية العام الجديد من أكبر شركة أوروبية للطيران منخفض التكلفة أسهمها، لتصل إلى أعلى مستوياتها في عامين.

ودعم السوق أيضًا أسهم ناقلتين متخصصتين أيضًا في الطيران الاقتصادي؛ هما إيزي جيت وويز إير اللتان صعد أسهمهما 4% و7% على الترتيب.

وقفز سهم مجموعة إيفولوشن جيمينج السويدية 6% بعد أن أعلنت عن اتفاق مع براكس كاسينو التي مقرها الولايات المتحدة، لتوفير خدمات عبر الإنترنت.

وأغلق مؤشر السفر والترفيه الفرعي عند أعلى مستوياته في أكثر من عام ونصف العام.

وفي أول تراجع في 4 أيام انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي في الدقائق الأخيرة من التداول، بعد أن كان أداؤه إيجابيًا في أغلب فترات الجلسة.

وضغط نمو أبطأ من المتوقع للوظائف في الولايات المتحدة في ديسمبركانون الأول الماضي على تقدم وول ستريت، لكن وتيرة التوظيف ظلت كافية وزيادة لبقاء أكبر اقتصاد في العالم على مسار النمو.

وأظهر التقرير الشهري لوزارة العمل الأمريكية، الجمعة، استقرار معدل البطالة قرب أدنى مستوى في خمسين عامًا عند 3.5%.

كان المؤشر ستوكس 600 القياسي قد تراجع عن مستويات قياسية في بداية الأسبوع في ظل مخاوف بشأن صراع شامل بين الولايات المتحدة وإيران.

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