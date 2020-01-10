«تعنت إثيوبي».. مسار مفاوضات قواعد ملء وتشغيل سد النهضة

اختتمت جولات المفاوضات الأربعة لبحث قواعد الملء والتشغيل لخزان سد النهضة وآلية للتشغيل التنسيقي بين السدود، دون التوصل إلى اتفاق، والتى عقدت بحضور وزراء الرى والخارجية وأمريكا والبنك الدولي كمراقبين، ورعاية وزير الخزانة الامريكية ستيفن منوشن.



استهدفت الاجتماعات التوصل إلى اتفاق قبل ١٥ يناير ٢٠٢٠ حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، في إطار رغبة الجانب المصري في التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق التنسيق بين سد النهضة والسد العالى.



وترصد "الدستور" مسار الاجتماعات بداية من واشنطن ونهاية بالاجتماع الأخير فى أديس أبابا.



فى 6 نوفمبر الماضي، برعاية وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوشن، وحضور رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، عقد اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث مصر والسودان واثيوبيا في واشنطن، والذى أعقبه أربعة اجتماعات وهي كالآتي:



- الأول، عقد فى 15 و16 نوفمبر 2019 فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، واستعرض خلاله العروض التوضيحية التي تشتمل على رؤية كل دولة فى قواعد الملء والتشغيل المقترحة.



- الثانى، عقد يومي 2 و3 ديسمبر 2019، اجتماعا لاستكمال محاولة تقريب وجهات النظر في إطار رغبة مصر في التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق التنسيق بين سد النهضة والسد العالى.



وفي 9 ديسمبر 2019، عقد اجتماع وزارى في واشنطن لتقييم نتائج الاجتماعين الأول والثاني وما تم إحرازه في موقف المفاوضات بين الدول الثلاثة.



- الثالث، عقد فى الخرطوم خلال يومي (21-22) ديسمبر 2019، وتم فى ختام الاجتماع الاتفاق على استمرار المشاورات والمناقشات الفنية حول المسائل الخلافية خلال الاجتماع الرابع بشأن قواعد الملء والتشغيل لخزان السد.



- الرابع، عقد فى أديس أبابا يومي (8-9) يناير 2020، وتم مواصلة المناقشات حول نقاط التوافق والاختلاف ولم تتمكن الدول الثلاث من الوصول إلى توافق حول التصرفات المائية المنطلقة من سد النهضة والحفاظ على قدرة السد العالى على مواجهة الاثار المختلفة.



ومن المقرر عقد اجتماع في واشنطن بوزارة الخزانة الأمريكية لوزراء الخارجية والرى من الدول الثلاثة في 13 يناير 2020 في ضوء ما توافق عليه وزراء الخارجية في اجتماعهم في واشنطن يوم 6 نوفمبر 2019.