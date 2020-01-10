اليونان تبلغ المبعوث الأممي ليبيا ببطلان اتفاق تركيا والوفاق

أبلغ وزير الخارجية اليوناني نيكولاس ديندياس، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، بطلان الاتفاق الموقع بين حكومة الوفاق غير المعتمدة والحكومة التركية، مؤكدًا أن هذه الاتفاقية أدت إلى حدوث توتر في المنطقة.



جاء ذلك مساء اليوم الجمعة، على هامش اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في بروكسل.



كما أكد ديندياس، أن بلاده تدعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي في ليبيا، ودعمها لجهود وقف القتال والعودة إلى الحوار.



من جهتها قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إن لقاء سلامة ووزير خارجية اليونان ناقش آخر التطورات في ليبيا وضرورة إنهاء القتال واستئناف المسار السياسي على الفور.