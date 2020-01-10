فيلم عالمي.. «البلابيش» تحذر محمد سعد وسيد بدرية

بعد أن أعلن الفنان سيد بدرية التحضير لفيلم سينمائي يجمعه بالفنان محمد سعد، وسيتم تصويره في هوليود بالولايات المتحدة الأمريكية، وتدور أحداثه حول الثأر بين عائلتي «البلابيش والحميدات» في سوهاج، أعلنت عائلة «البلابيش» رفضها مهددة باللجوء للقضاء.



وفي السياق، قال عرفات أبو بكر الهواري، أحد قيادات البلابيش، إن الثأر واقع أليم مرت به القبيلة منذ عصور، والفيلم يشعل الفتنة ويتسبب في عودة العصبيات والثأر مرة أخرى، مناشدا صنّاع الفيلم بعدم ذكر اسم العائلة، مهددا باللجوء إلى القضاء حال ذكر اسم العائلة.



وأضاف وليد أحمد مختار، أحد أعضاء رابطة أبناء البلابيش في قنا، أن الرابطة ترفض ذكر اسم العائلة في أي عمل درامي.



وأكد أن «البلابيش» تثمن دور الفن، لكن هذا الفيلم سيضع كل من يشارك فيه تحت طائلة القانون.



يذكر أن «البلابيش» أقدم عائلات سوهاج وقنا وتقطن في مركز دار السلام بقرية البلابيش ودشنا بمحافظة قنا وتشتهر بالعصبية القبلية.