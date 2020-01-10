الكشف على ٧٨٧ حالة في الخارجة بالوادي (صور)

قال الدكتور أحمد محروس مدير عام صحة الوادي الجديد، إنه تم إجراء ٨٠ عملية جراحية (رمد وتجميل)، كما تم توقيع الكشف على١٣٠ حالة مخ وأعصاب و١٠٦ حالة سكر وغدد صماء و٤٦٥ عيون و٨٦ حالة أطفال بإجمالي ٧٨٧ مريضا.



وأوضح محروس أن القافلة مستمرة في تقديم خدماتها لمدة يومين في مستشفى الخارجة العام، بالإضافة إلى صرف العلاج للحالات بالمجان.



ولفت محروس إلى أن القافلة تتبع قافلة «روتاري مصر» الذين حرصوا على تقديم الخدمة العلاجية لسكان المناطق البعيدة والمحرومة، كما أن المديرية ستواصل تنظيم القوافل الطبية بمراكز ومدن المحافظة للوصول بالخدمة الطبية لجميع أبناء الإقليم خاصة المناطق البعيدة والنائية، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ اللواء محمد الزملوط، وبإشراف حنان مجدي، نائب المحافظ.