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الثقافة

«ثقافة قنا» تحتفل بعيد الميلاد المجيد

الجمعة 10/يناير/2020 - 09:20 م
ثقافة قنا
ثقافة قنا
آلاء حسن
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نظم فرع ثقافة قنا احتفالية فنية بحضور اللواء أركان حرب أشرف الداودى محافظ قنا والدكتور يوسف الغرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي بقنا، وعدد من نواب مجلس الشعب وكوكبة من القيادات الشعبية والتنفيذية ورجال الدين الإسلامى والمسيحى بالمحافظة، فى إطار احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة بعيد الميلاد المجيد.

بدأ الحفل بالسلام الجمهورى، ثم الترحيب بالمحافظ والضيوف، وعرض فنى لفرقة الموسيقى العربية لقصر ثقافة قنا بامتزاج فريق كورال الكنيسة بباقة من أجمل الأغانى والترانيم بدأت بأغنية "عيد الميلاد، القدس، تلاها ترنيمة مبارك شعب مصر، لحن جيناينان، وترنيمة فاض على الأرض السلام، صورة، كوكتيل الميلاد، مصر الأمل، ثم دويتو إن كان ع القلب»، كما أدت الفرقة فقرة بعنوان كوكتيل وطنى بقيادة المايسترو مجدى اسحق.

وعرضت فرقة الفنون الشعبية لقصر ثقافة قنا تابلوه "الفرح القناوى" كلمات الشاعر صفوت البططى وتصميم وتدريب الفنان أجمد فؤاد، بالإضافة لتابلوه يا حبيبتى يا مصر، ثم الختام فى حضور جمهورى كبير من أبناء المحافظة.

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