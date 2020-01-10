أول صور من حفل زفاف محمود العسيلي

تداول رواد موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورا جديدة من حفل زفاف الفنان محمود العسيلي على خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم وسط حضور الأصدقاء والمقربين فقط.



وظهرت زوجة العسيلي، بفستان قصير يصل أعلى الركبة باللون "الأوف الوايت" ذي أكمام مكشوفة، مصنوع من قماش الجبير الراقى ما منحها إطلالة جذابة ولافتة.



يُذكر أن الفنان محمود العسيلي عقد قرانه على خبيرة التجميل أمنية عبدالمنعم في 7 يناير الجاري.