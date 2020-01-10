البنتاجون يكشف تفاصيل أزمة بحرية مع روسيا ببحر العرب

اتهمت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) البحرية الروسية، اليوم الجمعة، بالتصرف "بشكل عدائي" في بحر العرب بعد أن كادت إحدى سفنها أن تصطدم بسفينة حربية أمريكية.



وقال البنتاجون - حسبما ذكرت قناة الحرة الأمريكية اليوم الجمعة - إن السفينة الروسية تجاهلت طلقات تحذيرية من تصادم صادرة عن السفينة (يو. إس. إس فراغوت) واقتربت إلى مسافة قريبة جدا قبل أن تعود أدراجها، وبالكاد تجنب التصادم.



وقام الأسطول الأمريكي الخامس بنشر تسجيل مصور للحادثة التي أوشكت تؤدي إلى تصادم.



وأورد البيان الأمريكي أن "السفينة الروسية بادرت إلى التحرك، لكن التأخر في بادئ الأمر للامتثال بالقوانين الدولية أثناء اقترابها بشكل عدائي زاد من خطر وقوع تصادم".



وقال مسؤول في البحرية الأمريكية إن سفينة "فاراجوت" التي كادت أن تصطدم السفينة الروسية بها، تتبع لحاملة الطائرات الأمريكية (هاري ترومان)، ومهمتها اعتراض أي سفن يحتمل أن تكون للعدو، لمنعها من الوصول إلى حاملة الطائرات.



وقال مسؤولان دفاعيان إن السفينة الروسية اقتربت لمسافة 180 قدما (54.86 متر) من السفينة الأمريكية، ما أدى لتلامس حوافها ببعضها البعض.



ويعد هذا الاستفزاز الأحدث ضمن سلسلة من الحوادث بين بحرية البلدين، الأمر الذي وصفه مسؤولون في الولايات المتحدة بأنه غير آمن واستفزازي.



والاستفزاز الروسي يأتي عقب 7 أشهر من اقتراب سفينة روسية من أخرى أمريكية في يونيو الماضي، ما دفع الأخيرة لإجراء مناورة لتفادي التصادم.