سميح ساويرس: الجائزة الثقافية من أفضل استثماراتنا

أكد المهندس سميح ساويرس، أن جائزة ساويرس الثقافية من أفضل استثمارات جمعية ساويرس للتنمية الاجتماعية.



وأعرب ساويرس في ختام حفل توزيع الجوائز في الدورة الـ15 المقام على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، عن أمنياته بأن تستمر حتى عامها الخمسين.



ويشهد الحفل حضور نخبة من الشخصيات العامة ورموز المجتمع وعدد كبير من الفنانين والمثقفين، إلى جانب أعضاء لجان تحكيم حفل جائزة مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، ومجلس أمناء جائزة ساويرس الثقافية.



وبدأت مراسم الحفل مع ضيفة الشرف الفنانة القديرة سوسن بدر، وتقدم الحفل الإعلامية المتميزة جاسمين طه، وسيجرى الإعلان عن أسماء الفائزين في مجالات الرواية والمجموعة القصصية والسيناريو والنص المسرحي والنقد الأدبي، بمشاركة الفنان القدير محمود حميدة، والمخرج السينمائي الكبير داوود عبدالسيد، وسيدة السرح العربي الفنانة سميحة أيوب، والعديد من الفنانين والمثقفين، وتخلل الحفل فقرة غنائية للمطربة الشابة كارمن سليمان.