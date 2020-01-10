أحمد عوني يفوز بـ«ساويرس الثقافية» للرواية

أعلنت مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، ومجلس أمناء جائزة ساويرس الثقافية، فوز الكاتب أحمد عونى بالمركز الأول عن روايته "جوائز للأبطال" الصادرة عن دار المحروسة، بفرع الرواية.



وحصد كل من محمد عبدالله سامي عن روايته "درب الإمبابي" الصادرة عن دار المحروسة، ونهلة كرم عن رواية "المقاعد الخلفية"، بالمركز الثاني بالمناصفة فى فرع الرواية.



وتكونت لجنة تحكيم الرواية كبار الأدباء من الدكتور محمد توفيق، وهدى أباطة، والدكتور كمال مغيث، والدكتورة هبة العبادي، والروائي محمود الورداني.



ويشهد حفل توزيع الجوائز في الدورة الخامسة عشرة والذي يقام بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، حضور نخبة من الشخصيات العامة ورموز المجتمع وعدد كبير من الفنانين والمثقفين، إلى جانب أعضاء لجان تحكيم حفل جائزة مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، ومجلس أمناء جائزة ساويرس الثقافية.



وبدأت مراسم الحفل مع ضيفة الشرف الفنانة القديرة سوسن بدر، وتقدم الحفل الإعلامية المتميزة جاسمين طه، وسيجرى الإعلان عن أسماء الفائزين في مجالات الرواية والمجموعة القصصية والسيناريو والنص المسرحي والنقد الأدبي، بمشاركة الفنان القدير محمود حميدة، والمخرج السينمائي الكبير داوود عبدالسيد، وسيدة السرح العربي الفنانة سميحة أيوب، والعديد من الفنانين والمثقفين، وتخلل الحفل فقرة غنائية للمطربة الشابة كارمن سليمان.