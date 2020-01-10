مصطفي زكي يفوز بـ«ساويرس الثقافية» للقصة

أعلنت مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، ومجلس أمناء جائزة ساويرس الثقافية، فوز الكاتب مصطفى زكي بالمركز الأول عن مجموعته القصصية "مسيح باب زويلة".



كما حصل كل من محمد عثمان فندى عن مجموعته «أفلام عبده باراديزو.. الشركة السرية»، وهبة خميس عن مجموعتها «زار»، على المركز الثاني بالمناصفة عن أفضل عمل قصصي بفرع الشباب الأدباء، وقدمها الروائى ابراهيم عبد المجيد، والفنان محمد فراج.



واعتذرت هبة خميس عن حضور الحفل لأسباب قهرية، بينما حصد كل من الكاتب أحمد الدرينى عن "قميص تكويه امرأتان" عن الشروق، ومحمد الفولى "تقرير عن الرفاعية" عن الكتب خان، بشهادات تقدير.



ويشهد حفل توزيع الجوائز في الدورة الخامسة عشرة والذي يقام بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، حضور نخبة من الشخصيات العامة ورموز المجتمع وعدد كبير من الفنانين والمثقفين، إلى جانب أعضاء لجان تحكيم حفل جائزة مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، ومجلس أمناء جائزة ساويرس الثقافية.



وبدأت مراسم الحفل مع ضيفة الشرف الفنانة القديرة سوسن بدر، وتقدم الحفل الإعلامية المتميزة جاسمين طه، وسيجرى الإعلان عن أسماء الفائزين في مجالات الرواية والمجموعة القصصية والسيناريو والنص المسرحي والنقد الأدبي، بمشاركة الفنان القدير محمود حميدة، والمخرج السينمائي الكبير داوود عبدالسيد، وسيدة السرح العربي الفنانة سميحة أيوب، والعديد من الفنانين والمثقفين، وتخلل الحفل فقرة غنائية للمطربة الشابة كارمن سليمان.