رحلة السيد المسيح بـ«قصر ثقافة اﻷقصر»

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية بفرع اﻷقصر، وعقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان «المعالم المميزة لإنسانية الثقافة» ألقاها على حسان، وأوضح أن الثقافة هى سلوك اجتماعى، والثقافة معيار وجود الظواهر التى تنتقل من خلال التعلم، كما نفذ قصر ثقافة الطفل عمل ورشة فنون تشكيلية مع ممدوح ومروة واختيار أجمل لوحة من بعض رواد القصر.



وعقدت مكتبة ثقافة الضبعية محاضرة بعنوان «رحلة المسيح إلى مصر» ألقاها على توفيق، وتحدث فيها عن معجزة مولود السيد المسيح وحياة السيد المسيح ورحلة مريم ويوسف النجار رحلا من الشام إلى مصر، وفى نهاية المحاضرة تم إلقاء بعض الأسئلة على الحاضرين وتوزيع الجوائز على الفائزين مهداة من أسرة المكتبة، كما عرض قصر ثقافة إسنا اليوم الأول للعرض المسرحى «صباحية مباركة» إخراج محمود النجار، تأليف محمد أمين، لفرقة قصر ثقافة إسنا على مسرح ثقافة إسنا.



وعقد بقاعة مكتبة المحاميد بحرى الثقافية محاضرة بعنوان «دور مصر السيادى بين الدول العربية لحل المشكلات العربية» ألقاها بهلول مصطفى وأوضح أن موقع مصر الاستراتيجي يؤهلها لذلك مكانتها من قديم الأزل، وزعيم مصر يكون زعيم الأمة العربية أجمع، ودورها فى إيجاد الحلول المناسبة للمشكلة الفلسطينية، ودورها فى لم شمل الأمة الإسلامية.