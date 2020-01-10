الجمعة 10 يناير 2020 الموافق 15 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

كارمن سليمان تبهر جمهور حفل «ساويرس الثقافية»

الجمعة 10/يناير/2020 - 08:24 م
حفل توزيع «ساويرس
حفل توزيع «ساويرس الثقافية»
حسام الضمراني
طباعة
أطربت الفنانة كارمن سليمان حضور حفل توزيع جائزة ساويرس الثقافية فى دورتها الـ15، بعدد من أغنياتها منها «عارف حبيبي»، و«على الربابة بغنى»، الذي أقيم على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وشهدت الاحتفالية حضور نخبة من الشخصيات العامة ورموز المجتمع وعدد كبير من الفنانين والمثقفين، إلى جانب أعضاء لجان تحكيم حفل جائزة مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، ومجلس أمناء جائزة ساويرس الثقافية، في دورتها الخامسة عشرة.

وبدأت مراسم الحفل مع ضيفة الشرف الفنانة القديرة سوسن بدر، وتقدم الحفل الإعلامية المتميزة جاسمين طه، وسيجرى الإعلان عن أسماء الفائزين في مجالات الرواية والمجموعة القصصية والسيناريو والنص المسرحي والنقد الأدبي، بمشاركة الفنان القدير محمود حميدة، والمخرج السينمائي الكبير داوود عبدالسيد، وسيدة السرح العربي الفنانة سميحة أيوب، والعديد من الفنانين والمثقفين.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

«الأرصاد» تحدد موعد انتهاء موجة الصقيع

منذ حوالي 6 ساعات

بالذخيرة الحية وأحدث الأسلحة.. القوات المسلحة تنفذ مناورة عسكرية بمشاركة جميع التشكيلات

منذ حوالي 5 ساعات

3 احتمالات فى اجتماع واشنطن لحل أزمة ملء وتشغيل سد النهضة

منذ يوم

متهم جديد.. الطب الشرعي يفجر مفاجآت في حادث فيلا نانسي

الصور

image description

بحضور رجال السياحة.. افتتاح المعبد اليهودي في الإسكندرية

image description

فهد عبدالباسط.. أشطر ميكانيكي في الأقصر بذراع واحد (فيديو)

image description

تشييع جثمان والد إيهاب توفيق (صور)

image description

سقوط أمطار خفيفة على مدينة نصر (صور)

image description

سقوط أمطار متوسطة على الجيزة (صور)

الأكثر قراءة

متهم جديد.. الطب الشرعي يفجر مفاجآت في حادث فيلا نانسي

أقوال عشيقة طبيب لقى مصرعه أثناء الهرب من منزلها بالهرم

سر اتهام فريد الأطرش لـ عبد الوهاب بالخيانة العظمى

يبدأ بعد قليل.. تفاصيل أول خسوف للقمر في 2020

أيام زمان

الوجه الآخر لـ عمر الشريف.. «غنى وقدم عروضًا استعراضية»

سر اتهام فريد الأطرش لـ عبد الوهاب بالخيانة العظمى

أسرار نجاة الصغيرة.. تقرأ «يس» قبل كل حفل ومثلت مع نزار قباني

أمينة محمد.. مخرجة أخرى من عصر السينما الذهبى

نجم الساعة

رامي يوسف نجم «جولدن جلوب 2020» (انفوجراف)

الصحة

7 فوائد علاجية لزيت الحبة السوداء

أفضل مشروب لخفض ضغط الدم

الباراسيتامول يحولك لـ«زومبي»

أعراض خفية تشبه الإنفلونزا تؤدي لنوبات قلبية

الرئيس نيوز

بيلوسي ترسل مادتي عزل ترامب إلى مجلس الشيوخ "قريبا"

العراق يشكو إيران لمجلس الأمن الدولي

مقتل 3 جنود أتراك وإصابة 6 آخرين في ليبيا

انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة غدا السبت لمدة 6 ساعات

منوعات

شركة بريطانية تطلق حملة لبيع تذاكر مركباتها الفضائية

أستراليا تنهي حياة الحيوانات المصابة بحروق

أجمل 5 قلاع في الدنمارك.. إحداها تشبه القصص الخيالية

ثوران بركان جبل "بوبوكاتبتبيل" في المكسيك

كشكول

عميد دار علوم القاهرة: خطاب فصل الطالب المنشور في الإعلام مزيف

الطفلة مريم تشعل تويتر بعد إصابتها من سرطان في لسانها

٣٤٤٢ طالب وطالبة في ماراثون امتحانات الأول والثانى الثانوى بالوادي الجديد

محامي يفجر مفاجأة في قضية "الطالبة الكويتية الراسبة"

إسلام سياسي

الأزهر يستجيب لـ «زينب بكير»: «نتواصل معها لتوفير حياة كريمة لها»

الأوقاف: الخيانة والعمالة أحد أسباب سقوط الدول

ما حكم عدم السماع لخطبة الجمعة؟

وزير الأوقاف يؤدي خطبة الجمعة بمسجد الفتح الملكي بعابدين

مقالات الرأي
ماجد حبته
حفتر لم يقع فى الفخ
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد أبوزهرة.. الناطق بالحق بشجاعة نادرة
مؤمن المحمدي
«لغة» صلاح جاهين
د.كريمة الحفناوى
سياسات ترامب وأردوغان تشعل فتيل الحرب
المزيد

الثقافة

«ثقافة قنا» تحتفل بعيد الميلاد المجيد

احتفالية فنية بأعياد السنة الميلادية الجديدة بـ«ثقافة حلوان»

سميح ساويرس: الجائزة الثقافية من أفضل استثماراتنا

أحمد عوني يفوز بـ«ساويرس الثقافية» للرواية

صفحتنا ع الفيس بوك