محمد المصري يفوز بـ«ساويرس الثقافية» للسيناريو

أعلنت مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، ومجلس أمناء جائزة ساويرس الثقافية، فوز الكاتب محمد المصرى عن سيناريو فيلم «ويذهب لأجل الضال»، بأفضل سيناريو سينمائى للصغار، وقدمها السيناريست بشير الديك مقرر لجنة التحكيم، والمخرج داوود عبد السيد، وحصول كل من الكاتب أشرف رياض عن سينايو فيلم «إحنا مين»، والكاتبة مافى ماهر عن سيناريو فيلم «وصال»، ومحمد مهاود عن سيناريو فيلم «طريق البحر»، ودنيا ناصر عن سيناريو فيلم «هابى بيرز داى»، شهادات تقدير.



وتكونت لجنة تحكيم جائزة أفضل سيناريو من كل من المخرج بسام راضي، والسيناريست بشير الديك، والمونتيرة دينا فاروق، والمخرجة ماجي مورجان، والكاتبة تغريد العصفوري.



ويشهد حفل توزيع الجوائز في الدورة الخامسة عشرة والذي يقام بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، حضور نخبة من الشخصيات العامة ورموز المجتمع وعدد كبير من الفنانين والمثقفين، إلى جانب أعضاء لجان تحكيم حفل جائزة مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، ومجلس أمناء جائزة ساويرس الثقافية.



وبدأت مراسم الحفل مع ضيفة الشرف الفنانة القديرة سوسن بدر، وتقدم الحفل الإعلامية المتميزة جاسمين طه، وسيجرى الإعلان عن أسماء الفائزين في مجالات الرواية والمجموعة القصصية والسيناريو والنص المسرحي والنقد الأدبي، بمشاركة الفنان القدير محمود حميدة، والمخرج السينمائي الكبير داوود عبدالسيد، وسيدة السرح العربي الفنانة سميحة أيوب، والعديد من الفنانين والمثقفين، ويتخلل الحفل فقرة غنائية للمطربة الشابة كارمن سليمان.