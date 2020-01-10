ميخائيل مرزوق يفوز بـ«ساويرس الثقافية» للمسرح





ويشهد حفل توزيع الجوائز في الدورة الخامسة عشرة والذي يقام بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، حضور نخبة من الشخصيات العامة ورموز المجتمع وعدد كبير من الفنانين والمثقفين، إلى جانب أعضاء لجان تحكيم حفل جائزة مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، ومجلس أمناء جائزة ساويرس الثقافية.





وفي سياق متصل، أدى الفنان توني ماهر، خلال الحفل، مونولوجا من مسرحية الكاتب ميخائيل وجيه مرزوق، الفائز بالمركز الأول عن فرع النص المسرحي.



وبدأت مراسم الحفل مع ضيفة الشرف الفنانة القديرة سوسن بدر، وتقدم الحفل الإعلامية المتميزة جاسمين طه، وسيجرى الإعلان عن أسماء الفائزين في مجالات الرواية والمجموعة القصصية والسيناريو والنص المسرحي والنقد الأدبي، بمشاركة الفنان القدير محمود حميدة، والمخرج السينمائي الكبير داوود عبدالسيد، وسيدة السرح العربي الفنانة سميحة أيوب، والعديد من الفنانين والمثقفين، ويتخلل الحفل فقرة غنائية للمطربة الشابة كارمن سليمان.

أعلنت مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، ومجلس أمناء جائزة ساويرس الثقافية، فوز الكاتب ميخائيل وجيه مرزوق عن نصه المسرحي «دكتور ستوكمن ومستر قاسم» بالمركز الأول، بينما حصد الكاتب أحمد أبو خنيجر على المركز الثاني عن نصه «فوانيس».وتكونت لجنة التحكيم في فرع النص المسرحي، كل من المخرج إسلام امام، والدكتورة هدى وصفي مقرر اللجنة، والدكتور مصطفى رياض، والدكتورة إيمان عز الدين، والمخرج خالد جلال.