شركة بريطانية تطلق حملة لبيع تذاكر مركباتها الفضائية

أعلنت شركة Virgin Galactic البريطانية ارتفاع عدد الراغبين في القيام برحلة فضائية على متن مركباتها.



وقال رئيس الشركة الملياردير، ريشارد برانسون، الذي ينوي التحليق على متن المركبة الفضائية الأولى من طراز SpaceShipTwo إن عدد الراغبين في القيام برحلة فضائية يزداد باطراد.



وأضاف أن الشركة تعتزم بناء 5 مركبات فضائية من هذا النوع بحلول عام 2023. أما الرحلة الفضائية الأولى على متن المركبة SpaceShipTwo- Unity فتتحقق حسب ريشارد برانسون، العام الجاري بعد انتهاء اختبارها.



وقال إن الشركة تستأنف بيع تذاكر الرحلات الفضائية، مع العلم أن مبيعاتها توقفت بعد تحطم المركبة الأولى Enterprise أثناء التحليق الاختباري عام 2014.



وأوضح أن الشركة تلقت 3557 طلبا لشراء التذاكر بسعر 250 ألف دولار للقيام برحلة فضائية في مدار الأرض المنخفض.



يذكر أن شركة Virgin Galactic كانت قد أعلنت في نوفمبر الماضي عن خططها لإطلاق الرحلات السياحية الفضائية في منتصف عام 2020 حين ستقوم مركبتها Unity بأول رحلة مع رئيس الشركة على متنها.



يذكر أن مركبة Unity تنطلق من طائرة محلقة على ارتفاع 16 كيلومترا. وبمقدورها أن تحمل 6 ركاب وتصعد إلى ارتفاع 100 كيلومتر فوق سطح الأرض حيث يشعر الركاب بأنهم في حالة انعدام الوزن لمدة دقائق.