فوز محمد شعير بفرع النقد الأدبى بجائزة ساويرس الثقافية

أعلنت مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، ومجلس أمناء جائزة ساويرس الثقافية، فوز الكاتب محمد شعير بالمركز الأول عن كتاب "أولاد حارتنا.. سيرة الرواية المحرمة" بفرع النقد الأدبي.



وتقدم 36 عملا لفرع النقد الأدبى، تمت فلترتها لـ7 ثم 3 ثم عمل واحد، وقدمها المفكر نبيل عبد الفتاح، والفنان عبد الرحمن أبو زهرة.



ويشهد حفل توزيع الجوائز في الدورة الخامسة عشرة والذي يقام بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، حضور نخبة من الشخصيات العامة ورموز المجتمع وعدد كبير من الفنانين والمثقفين، إلى جانب أعضاء لجان تحكيم حفل جائزة مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، ومجلس أمناء جائزة ساويرس الثقافية.



وبدأت مراسم الحفل مع ضيفة الشرف الفنانة القديرة سوسن بدر، وتقدم الحفل الإعلامية المتميزة جاسمين طه، وسيجرى الإعلان عن أسماء الفائزين في مجالات الرواية والمجموعة القصصية والسيناريو والنص المسرحي والنقد الأدبي، بمشاركة الفنان القدير محمود حميدة، والمخرج السينمائي الكبير داود عبدالسيد، وسيدة السرح العربي الفنانة سميحة أيوب، والعديد من الفنانين والمثقفين، ويتخلل الحفل فقرة غنائية للمطربة الشابة كارمن سليمان.