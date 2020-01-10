سبب إلغاء جائزة السيناريو للكبار بـ«ساويرس الثقافية»

كشف الدكتور محمد أبوالغار، عضو مجلس أمناء مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، عن سبب إلغاء جائزة السيناريو (للكبار) هذا العام، موضحا أنه تقدم عملان فقط، وهو ما أدى لإلغائها.



وأكد أبوالغار، خلال حفل توزيع جائزة ساويرس الثقافية فى دورتها الـ15، والذي يقام على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، أن فرع السيناريو (للكبار والصغار) سيعود بداية من العام المقبل.



يشهد الحفل حضور نخبة من الشخصيات العامة ورموز المجتمع وعدد كبير من الفنانين والمثقفين، إلى جانب أعضاء لجان تحكيم حفل جائزة مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، ومجلس أمناء جائزة ساويرس الثقافية، في دورتها الخامسة عشرة.



يذكر أنه سيجرى الإعلان عن أسماء الفائزين في مجالات الرواية والمجموعة القصصية والسيناريو والنص المسرحي والنقد الأدبي، بمشاركة الفنان القدير محمود حميدة، والمخرج السينمائي الكبير داوود عبدالسيد، وسيدة المسرح العربي الفنانة سميحة أيوب، والعديد من الفنانين والمثقفين، ويتخلل الحفل فقرة غنائية للمطربة الشابة كارمن سليمان.