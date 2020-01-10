الطبارقة يتطوعون لصد الغزو التركى لليبيا

اتفق رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق الليبية، اليوم الجمعة، مع قيادات من منطقة طبرق العسكرية، على تشكيل لجنة لتسجيل قوائم المتطوعين ضد الغزو التركي.



وبحسب قناة 218 الليبية وصحف محلية أخرى، ذلك جاء خلال اجتماع شارك فيه عدد من مكونات المجتمع المدني بالبلدية.



وناقش الحاضرون إعلان حالة النفير بخصوص الغزو التركي، وتشكيل لجنة مهمتها تسجيل قوائم المتطوعين الذين يرغبون بدعم قوات الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر بالتنسيق مع قيادة المنطقة.



وصادق البرلمان التركي الأسبوع الماضي، على مذكرة تجيز لحكومة أنقرة، إرسال عسكريين إلى ليبيا دعما لحكومة الوفاق غير المعتمدة في مواجهة الجيش الوطني الليبي.



وفي وقت لاحق أعلن قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، أن نشر جنود أتراك في ليبيا بدأ بعد أن أعطى البرلمان الضوء الأخضر.