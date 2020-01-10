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عالم

قصة دجال.. كتاب فرنسى يكشف كيف خدع «حفيد البنا» الجميع فى أوروبا؟

الجمعة 10/يناير/2020 - 07:42 م
كتاب طارق رمضان
كتاب طارق رمضان
هالة أمين
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صدر الأربعاء الماضى كتاب «طارق رمضان.. قصة دجال»، للكاتب والمحلل الصحفى الفرنسى إيان هامل، لدار النشر «فلاماريو»، الذى يقع فى نحو ٣٦٤ صفحة، ويكشف فيه كيف خدع «حفيد البنا» الجميع فى فرنسا وسويسرا وأوروبا.
ويكشف الكتاب كيف خدع «رمضان» المؤلف شخصيًّا، بعد أن كتب «هامل» فى العام ٢٠٠٧ كتاب «الحقيقة حول طارق رمضان»، يدافع فيه عن «حفيد البنا»، والآن بعد مرور ١٣ عامًا، يعترف فى كتابه الحديث بأنه تعرض للخداع.
وإيان هامل، صحفى استقصائى ومراسل فى جنيف، متخصص فى شئون الإسلام السياسى، وصدر كتابه عن نفس دار النشر التى رفضت كتابه الأول فى ٢٠٠٧ عن «رمضان» ووصفته بأنه «إرهابى»، لكن «هامل» ضغط على دار النشر، وبالفعل صدر الكتاب ليأتى الآن ويعترف بخطئه الكبير وصحة حدس «فلاماريو».
وفى الكتاب يكشف «هامل» كيف خدع «رمضان» العالم الغربى، شأنه شأن جماعة «الإخوان» التى ينتمى إليها، فهو حفيد مؤسسها حسن البنا، وذلك بتمثيله دور الشخص المعتدل منذ التسعينيات من القرن الماضى، حينما كان أستاذًا للفلسفة فى جامعة فريبورج، يحاضر متطوعًا.
يقول «هامل»: «لفترة طويلة، لم يفكر أحد فى التحقق من طبيعة هذا الشخص المثير للجدل، للدرجة التى وصلت إلى أنه فى إحدى مراحل حياته الأولى، دافع عنه حتى المتدينون الكاثوليك فى سويسرا، أو المحافظون فى فرنسا، الذين تدخلوا حتى يتمكن من إكمال رسالة الدكتوراه بنجاح، لكنه الآن فقد مصداقيته، وتم كشف جرائمه من اغتصاب، وبث أيديولوجية الجماعة عن طريق أفكاره».
واتبع مؤلف الكتاب طريقة استقصائية لتحليل مسارات «رمضان» منذ التسعينيات، حيث استغرق الأمر ٢٠ عامًا لكشف حقيقته، إذ إنه كان حريصًا على أن يبدو معتدلًا، حتى إنه فى أحد اللقاءات ناداه المؤلف باستخدام لفظ «إمام» فرد «رمضان»: «أنا لست إمامًا، أنا دكتور فى الأدب والفلسفة، أنا لا أمارس وظيفة إمام فى مسجد».
ومن منطلق تصديره كونه معتدلًا، استخدمه اتحاد المنظمات الإسلامية فى فرنسا أو «UOIF»، وهو ذراع جماعة «الإخوان» فى فرنسا، وشارك فى نحو ١٢٠ مؤتمرًا خلال عامين فقط فى أوائل التسعينيات، وكانت له نجاحات عدة، حيث رآه السويسريون والفرنسيون حلقة وصل بين الإسلاميين ومجتمعاتهم.
وأوضح «هامل» فى كتابه، أن بعض الساسة خُدعوا تمامًا فى «رمضان»، مثل ميشيل روسيتى، المستشار الإدارى لمدينة جنيف، الذى قال عنه إنه بدا غير عنيف ورجل حوار، وأيضًا جان زيجلر، النائب الاشتراكى، حيث أعطى له الحق فى المشاركة فى المؤتمرات واستضافتها، قائلًا إن «له الحق فى حرية التعبير عن المسلمين»، وحاول أن يشجع الحكومة السويسرية ونظيرتها الفرنسية على عدم منع «رمضان» من ممارسة أنشطته ومحاضراته وندواته.
وقال «هامل» إن «رمضان» مثال صارخ على ازدواجية الداعية أو الإخوانى، وإنه أوضح نموذج على الطرق الخداعية للجماعة، وكشف «هامل» أيضًا فى كتابه عن أن «رمضان» حظى أيضًا بدعم من الكاثوليك فى فرنسا، ونجحت لجنة «حرية التعبير عن المسلمين فى فرنسا» فى الحشد للتعاطف مع بعض الشخصيات الإسلامية، ومنهم هو، وكان القس «بيير» من ضمن الداعمين، إذ قال عنه حينها: «طارق رمضان هو واحد من هؤلاء الرجال الذين يعملون فى علاقات بناء بين المسيحية والإسلام».

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