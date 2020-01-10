سوسن بدر: «ساويرس الثقافية» أطلقت العنان لمواهب الشباب

أكدت الفنانة سوسن بدر، أن جائزة ساويرس الثقافية شهدت تكريم عدد كبير من كتاب الرواية ومنهم إبراهيم اصلان، وجمال الغيطانى، ومحمد المخزنجى، وعدد كبير من الكتاب الشباب، حتى أصبحت منارة للأدب وتمكين الشباب لإطلاق العنان لمواهبهم.



وقالت بدر خلال كلمتها بحفل افتتاح الجائزة بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، إن الجائزة بدأت بفكرة حتى وصلت لدورتها الـ15، كما توجهت بالشكر لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية.



ويشهد الحفل حضور نخبة من الشخصيات العامة ورموز المجتمع وعدد كبير من الفنانين والمثقفين، إلى جانب أعضاء لجان تحكيم حفل جائزة مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، ومجلس أمناء جائزة ساويرس الثقافية.



يذكر أنه سيجرى الإعلان عن أسماء الفائزين في مجالات الرواية والمجموعة القصصية والسيناريو والنص المسرحي والنقد الأدبي، بمشاركة الفنان القدير محمود حميدة، والمخرج السينمائي الكبير داوود عبدالسيد، وسيدة المسرح العربي الفنانة سميحة أيوب، والعديد من الفنانين والمثقفين، ويتخلل الحفل فقرة غنائية للمطربة الشابة كارمن سليمان.