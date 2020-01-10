«التعليم» تلغى قرارات نائب الوزير السابق

أصدر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، القرار الوزاري رقم ٤ لسنة ٢٠٢٠ م بسحب القرارين الوزاريين رقما ٣٠٨، و٣٠٩ لسنة ٢٠١٩ م وكذلك إلغاء القرار الوزاري رقم ٤٢٥ لسنة ٢٠١٨.



تجدر الإشارة إلى أن هذه القرارات أصدرها الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين السابق لتنظيم قواعد ندب المعلمين والترشح للوظائف القيادية والإشرافية بالإدارات والمدارس.



جاء ذلك بعد تشكيل لجنة لإعادة النظر في القرارات الوزارية الصادرة بشأن قواعد الندب والإعارة لأعضاء هيئة التعليم ووظائف الإدارة التعليمية واقتراح التعديلات اللازمة.