وصول طارق لطفى ومحمد فراج إلى حفل توزيع «ساويرس الثقافية»

وصل منذ قليل، كل من المهندس سميح ساويرس، ومن الفنانين طارق لطفى ومحمد فراج، حفل توزيع جائزة ساويرس الثقافية فى دورتها الـ15، الذي يقام على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.



ويشهد الحفل حضور نخبة من الشخصيات العامة ورموز المجتمع وعدد كبير من الفنانين والمثقفين، إلى جانب أعضاء لجان تحكيم حفل جائزة مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، ومجلس أمناء جائزة ساويرس الثقافية، في دورتها الخامسة عشرة.



ومن المقرر أن تبدأ مراسم الحفل مع ضيفة الشرف الفنانة القديرة سوسن بدر، وتقدم الحفل الإعلامية المتميزة جاسمين طه، وسيجرى الإعلان عن أسماء الفائزين في مجالات الرواية والمجموعة القصصية والسيناريو والنص المسرحي والنقد الأدبي، بمشاركة الفنان القدير محمود حميدة، والمخرج السينمائي الكبير داوود عبدالسيد، وسيدة السرح العربي الفنانة سميحة أيوب، والعديد من الفنانين والمثقفين، ويتخلل الحفل فقرة غنائية للمطربة الشابة كارمن سليمان.