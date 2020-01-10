ساعات القلق.. التحركات الإسرائيلية فى أيام التوتر بين أمريكا وإيران



بعد شهور من التصريحات المتبادلة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وتنفيذ الأخيرة عمليات بينها إسقاط طائرة مسيرة أمريكية، فى يونيو الماضى، اختار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الرد بخطوة تصعيدية كبيرة تنطوى على كثير من الخطورة، تتمثل فى اغتيال قائد «فيلق القدس» بالحرس الثورى الإيرانى، الجنرال قاسم سليمانى، المسئول عن كل العمليات العسكرية الإيرانية فى الخارج. وبعد أيام قليلة من العملية، جاء الرد الإيرانى باستهداف قاعدتين عسكريتين أمريكيتين فى مدينتى الأنبار وأربيل بالعراق، عبر ضربها بنحو ٢٢ صاروخًا باليستيًا، لكن بحسب وزارة الدفاع الأمريكية، لم تسفر الضربة عن وجود أى قتلى أمريكيين.

ووسط هذه التطورات واحتمالات اندلاع حرب شاملة أو استحالة حدوث ذلك، تظهر إسرائيل، المعنية بشكل كبير بهذا الصراع، وكانت حاضرة فيه بقوة عبر تهديد طهران باستهدافها حال تواصل الرد الأمريكى. فى السطور التالية نستعرض رد الفعل الإسرائيلى على عملية اغتيال «سليمانى» والرد الإيرانى، ونحاول الإجابة عن عدد من الأسئلة المهمة خلال الأيام الماضية، وهى: ما الدوافع الحقيقية للعملية؟ وهل كانت إسرائيل على علم مسبق بها؟ وما وجه تأثيرها على الوضع السياسى الغامض فى تل أبيب، وكيف ستكون سيناريوهات المرحلة المقبلة؟



الخوف من تكرار «أحداث 79» وراء قرار إدارة ترامب اغتيال قاسم سليمانى





رجحت تقارير عبرية أن يكون قرار الإدارة الأمريكية المصادقة على اغتيال قاسم سليمانى نابعًا من أسباب أخرى غير ما جاء فى تصريحات الخارجية الأمريكية، التى قالت إن العملية جاءت فى أعقاب معلومات استخبارية عن هجوم وشيك على القوات الأمريكية فى المنطقة.

وذكرت التقارير العبرية أن الأسباب الحقيقية وراء القرار يمكن أن تكون نابعة من الطبيعة الشخصية للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ونفت، فى الوقت ذاته، أن تكون تصفية «سليمانى» نابعة من استفزازه من قبل المرشد الأعلى بإيران، على خامنئى، الذى كتب قبل يومين من الاغتيال: «ترامب لا يمكنه أن يفعل شيئًا»، مشيرة إلى أن المصادقة على القرار كانت قبل ذلك. وأوضحت أن يوم ٢٧ ديسمبر الماضى شهد إطلاق أكثر من ٣٠ صاروخًا على قاعدة عسكرية عراقية قرب مدينة كركوك فى شمال البلاد، فى هجوم أودى بحياة متعاقد مدنى أمريكى، وأسفر عن إصابة ٤ أمريكيين آخرين واثنين من العسكريين العراقيين، لافتة إلى أن واشنطن اتهمت كتائب «حزب الله» العراقى، الموالية لإيران بتنفيذ الهجوم.

وأشارت إلى أن واشنطن وجهت بعد ذلك بيومين ضربات جوية استهدفت «حزب الله» العراقى، ما أدى لمقتل ما لا يقل عن ٢٥ مقاتلًا من قواته وإصابة ٥٥ آخرين. أما الحادثة الثانية، التى يبدو أنها دفعت «ترامب» للتصديق على قرار تصفية «سليمانى»، فأرجعتها التقارير العبرية إلى هجوم المتظاهرين على السفارة الأمريكية فى بغداد، وبحسب الكاتب حيمى شليف، فى مقاله بصحيفة «هآرتس»، فإن هذه الحادثة أعادت إلى الأذهان الحصار الإيرانى المهين للسفارة الأمريكية فى طهران عام ١٩٧٩، وكذلك الهجوم، فى العام ٢٠١٢، على القنصلية الأمريكية فى بنغازى، الذى أسفر عن مقتل ٤ أمريكيين، من بينهم السفير كريستوفر ستيفانس نفسه.

وقال «شليف» إن «ترامب» معنى، دائما، بأن يظهر عكس سلفه الرئيس باراك أوباما، لذا فإنه صادق على عملية التصفية كى يثبت ذلك.

ورأى الكاتب إيتمار إيخنر، فى مقاله بجريدة «يديعوت أحرونوت»، أن الأحداث الأخيرة تشكل تغييرًا فى كل ما يتعلق بالسياسة الأمريكية فى الشرق الأوسط، خاصة أنها جعلت إسرائيل تشعر لأول مرة منذ عدة أشهر بأنها ليست وحدها فى مواجهة إيران، على حد تعبيره.

وكتب ألوف بن، رئيس تحرير جريدة «هآرتس»، فى مقاله، أن «ترامب» أدرك كما يبدو أن «انتقاد العملية أفضل من الثمن السياسى الباهظ لعدم تنفيذها»، معتبرًا أن العملية كشفت لإيران عن أن تهديداتها بالانتقام لن تنتهى بصورة جيدة، ما سيجعل ردها محدودًا، رغم إصابتها بالجنون.

وأشار إلى أن «ترامب» كان يريد الامتناع عن التورط فى حرب أخرى فى الشرق الأوسط، بعد فشل أمريكا فى العراق وأفغانستان، نظرًا لأنه أدرك أن الرأى العام الأمريكى مستاء من المغامرات العسكرية البعيدة.

وأضاف: «الرئيس الأمريكى كان يأمل فى الاكتفاء بخطاب عدائى وفرض عقوبات على إيران، لكنه اكتشف أن الشرق الأوسط يفرض نفسه على سياسة الولايات المتحدة الخارجية، رغم عدم اعتمادها حاليًا على نفط المنطقة».

وتابع: «ترامب تصرف أيضًا أمام حادثة اقتحام السفارة الأمريكية فى العراق بدواع انتخابية، خاصة أن حادثة مثل هذه وقعت عند احتجاز الرهائن الأمريكيين عام ١٩٧٩، لذا تصرف باعتبار الأمر كارثة للولايات المتحدة»، مختتمًا: «بشكل عام، فإن إسرائيل ترى من الاغتيال أن ترامب أوضح أن أمريكا ستبقى فى الشرق الأوسط، وستلتزم بالدفاع عن مصالحها فيه».



تصريحان و3 مكالمات ترجح عِلم تل أبيب بالعملية قبل التنفيذ



قبل شهرين، قال قاسم سليمانى إن إيران أحبطت محاولة إسرائيلية لاغتياله، فرد عليه رئيس «الموساد» يوسى كوهين، فى مقابلة مع صحيفة «مشبحا» التابعة للمتدينين فى إسرائيل، قائلًا: «مع كل الاحترام لتبجحاته، فإنه لم يرتكب بعد الخطأ الذى يدخله إلى نادى قائمة المستهدفين المحتملين لدى الموساد، ويعرف جيدًا بأن تصفيته ليست أمرًا صعبًا».

وبحسب تقارير إسرائيلية، كان «سليمانى» هدفًا مطلوبًا من الولايات المتحدة وإسرائيل، بسبب أنشطته العسكرية ضدهما، وكونه المسئول عن تنفيذ خطة «الإخطبوط»، التى تهدف إلى «حصار تل أبيب بالأعداء من كل الاتجاهات». وبينت هذه التقارير أنه كان يمكن تصفية «سليمانى» فى فبراير ٢٠٠٨، عندما شوهد رفقة عماد مغنية، القيادى العسكرى فى «حزب الله» اللبنانى، وقت تنفيذ اغتيال الأخير، مشيرة إلى أن المنفذين الإسرائيليين لم يبدأوا تنفيذ العملية إلا بعد أن ودع «سليمانى» قيادى «حزب الله».

وعن العملية الأخيرة لاغتيال «سليمانى»، ذكرت التقارير أن قائد «فيلق القدس» بقى فى العراق ١٠ أيام، ثم توجه منها إلى لبنان وسوريا، قبل أن يعود إلى بغداد مرة أخرى، حيث تم اغتياله فى غارة أمريكية، مضيفة: «من المرجح أن تكون إسرائيل رصدت تحركاته خلال وجوده فى لبنان لمدة ٤ أيام كاملة». وأيدت تقارير دولية هذه الرواية، معتبرة أن إسرائيل ليست بعيدة عن العملية، وربما أسهمت فيها من خلال التعاون الاستخباراتى مع الولايات المتحدة، وذلك على الرغم من نفى رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، معرفة تل أبيب بالعملية وتأكيده أنها «أمريكية خالصة».

ومما يدعم احتمالية علم تل أبيب بعملية الاغتيال، تصريحات «نتنياهو» قبل العملية بيوم، التى أعطت انطباعًا لدى المراقبين بأن ثمة شىء سيحدث، بعد أن قال فيها: «الولايات المتحدة تخطط لخطوة ذات مغزى ضد إيران»، كما أنه قال، قبل زيارته الأخيرة إلى اليونان: «نعرف أن منطقتنا تحدث بها أمور دراماتيكية قوية. نتابع ذلك بيقظة، ونبقى على اتصال متواصل مع صديقتنا الكبرى الولايات المتحدة، التى نؤيدها تأييدًا كاملًا فى كل خطواتها للدفاع عن نفسها ومواطنيها».

وقبل هذه التصريحات المفاجئة والغامضة وقتها، تحدث «نتنياهو» مع وزير الخارجية الأمريكى، مايك بومبيو، ٣ مرات خلال أسبوع واحد، وقال الأخير إن الاتصالات الثلاثة ناقشت «أهمية مواجهة النفوذ الإيرانى»، الأمر الذى أعطى انطباعًا عن إطلاع واشنطن لتل أبيب على تفاصيل العملية، حتى تأخذ احتياطاتها وتستعد لمواجهة أى «انتقام إيرانى» محتمل. وعن تنفيذ العملية ذاتها، رأى محللون إسرائيليون أن الطريقة «جيدة للغاية»، وذلك لتنفيذها دون المساس بأى مدنى، أو وقوع مصابين أمريكيين، بالإضافة إلى توافر عنصر المفاجأة فيها بشكل كبير. واعتبر هؤلاء المراقبون أن «سليمانى بادر بتحركات علنية مغطاة إعلاميًا، وكان يتحرك بشكل مكشوف وبثقة زائدة فى النفس، واستخف بقواعد الأمن الأساسية، ما ساعد فى تنفيذ عملية اغتياله».



مخاوف من انسحاب واشنطن من العراق وتحرك «حزب الله» عسكريًا



«إيران ملزمة بالانتقام بطريقة مخيفة تكفى لردع ترامب، لكنها ليست مخيفة لدرجة أن تجره للحرب»... هكذا رأت الصحف العبرية الموقف الإيرانى المتوقع على عملية اغتيال «سليمانى»، وهو ما تحقق بالفعل بالهجوم الإيرانى الأخير على قاعدتين عسكريتين أمريكتين فى العراق.

ويؤكد إسرائيليون أن إيران لا يمكنها المساس بمصالح الولايات المتحدة، أو الدخول فى حرب ضدها، وأن كل القدرات العسكرية والاقتصادية الإيرانية يمكن تدميرها وتخريبها بجهد غير كبير، سواء منشآتها النووية، أو تجارتها النفطية، أو حتى الإطاحة برءوس النظام الحاكم فى البلاد، مشيرين إلى أن «أدراج البنتاجون» تحوى خططًا عملياتية مفصلة لتدمير أهداف استراتيجية إيرانية من الجو.

لكن رغم وجهة النظر هذه، وتراجع توقعات الحرب، يترك التوتر بين الولايات المتحدة وإيران مخاوف لدى تل أبيب من حدوث «تدهور غير مسبوق». ويوضح مراقبون أن السيناريو الأسوأ بالنسبة لإسرائيل هو تطور الأحداث إلى حرب كبرى توجه خلالها الولايات المتحدة ضربات موسعة فى العمق الإيرانى، الأمر الذى يستدعى تدخل «حزب الله» اللبنانى فى المواجهة عبر استهداف إسرائيل. كما أن هذا السيناريو قد يدفع إيران نفسها لمهاجمة إسرائيل، وهو ما أشار إليه مواف فاردى، الإعلامى فى قناة «كان» الرسمية العبرية، فى تعليق نشره على «فيسبوك»، قال فيه إن «تهديد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لـ٥٢ هدفًا إيرانيًا، ردًا على ضرب مصالح الولايات المتحدة، يمكن أن يدفع طهران إلى ضرب المصالح الإسرائيلية، خاصة بعد تنفيذ الميليشيات الشيعية هجمات بالقرب من مدينة البوكمال على الحدود السورية العراقية».

وتخشى تل أبيب من سحب واشنطن قواتها من العراق، ذلك القرار الذى ستكون تداعياته خطيرة جدًا، وفق الإسرائيليين.

وقال عاموس يادلين، الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية الرئيس الحالى لمعهد الأمن القومى الإسرائيلى، فى مقابلة مع القناة «١٢» العبرية: «ترامب قد يتحمس للخروج من العراق عبر تسويق تصفية سليمانى كإنجاز، ما يمثل خطورة على إسرائيل، على اعتبار أن هذا الانسحاب يسمح لإيران بتوسيع تمركزها العسكرى ليس فى العراق فقط، بل فى سوريا».



«الليكود» الرابح الأكبر.. والتطورات تزيد فرصه فى سباق الكنيست والحكومة



قال مراقبون إن التصريحات الأخيرة لقادة حركة «حماس» الفلسطينية، وتصريحات إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسى للحركة، حول مواصلة طريق المقاومة، وأن وفاة «سليمانى» لن تمنع التنظيمات الفلسطينية من التصعيد مع إسرائيل، تصب فى صالح بنيامين نتنياهو، زعيم حزب «الليكود»، رئيس الوزراء المنتهية ولايته.

ورأى المراقبون أن تهديدات محسن رضائى، قائد الحرس الثورى السابق، التى قال فيها إن الرد على اغتيال قائد «فيلق القدس» سيتضمن هجومًا على حيفا وقواعد عسكرية فى إسرائيل، يزيد من فرص «نتنياهو» فى الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وفى مقاله بجريدة «هآرتس» الإسرائيلية، سلط آلوف بن، رئيس تحرير الجريدة، الضوء على الرابحين والخاسرين فى إسرائيل من تداعيات تصفية «سليمانى» بقرار من الإدارة الأمريكية.

وأوضح «بن» أن الحادثة سلطت الضوء على التحذيرات التى أطلقها رئيس الأركان الإسرائيلى آفيف كوخافى، مؤخرًا، والتى رآها البعض فى حينه كأنها مجرد محاولة لكسب ميزانية أكبر، معتبرًا أنها أصبحت ذات مغزى بعد واقعة الاغتيال، واكتسبت فجأة أهمية كبيرة.

وأضاف: «كوخافى فقد من اعتبره العدو الكبير، وهو الآن سيبحث عن عدو جديد، لكن فى الوقت نفسه، فإن جميع المطالب بزيادة الميزانيات ستمر بسهولة فى وزارة المالية التى كانت تعارض هذه الزيادات».

أما «نتنياهو» فهناك من يعتبره الرابح الأكبر من اغتيال «سليمانى»، وما تلاه من هجوم إيرانى على القواعد الأمريكية فى العراق، على حد تقدير «بن».

وأوضح رئيس تحرير «هآرتس»: «التوتر أعاد الوضع الأمنى إلى العناوين الأولى، وأصبح الحديث اليوم أقل عن ملفات الفساد، كما أن التوتر الأمنى واحتمالية رد عنيف من إيران سيجبران المعارضة الإسرائيلية على توحيد صفوفها مع اليمين، وإذا كان هناك تصعيد أمنى، محلى أو إقليمى، فسيزداد الضغط على بينى جانتس ويائير لبيد، زعماء تحالف (أزرق أبيض) المنافس لنتنياهو، من أجل الدخول إلى وزارة الدفاع ووزارة الخارجية فى ظل حكومة تحت قيادة الأخير».

وتابع: «رغم أنه من السابق لأوانه الحديث عن حكومة وحدة، خاصة أنه لا يزال هناك شهران حتى موعد الانتخابات المقبلة، إلا أن حادثة الاغتيال وضعت الفكرة مرة أخرى على جدول الأعمال، مع توقعات أن تسهم هذه العملية برفع نسبة التصويت فى معاقل الليكود، وربما ستمنح نتنياهو حبل النجاة من القضاء والعزل». واستكمل: «الوضع الأمنى سيجعل ناخبى اليمين يصوتون لنتنياهو، حتى هؤلاء الذى ينتقدونه بسبب ملفات الفساد، لكنهم سيضعون ذلك جانبًا بسبب مخاوفهم من إيران، كما أن الحديث عن الحرب سيبعد أى تحالف بين (القائمة العربية المشتركة) و(أزرق- أبيض)». وخلص «بن» إلى أن بقاء «نتنياهو» سيكون مرتبطًا بنجاحه فى الحفاظ على جدول الأعمال الأمنى فى عناوين الأخبار فى الأسابيع الثمانية المقبلة، حتى يحين موعد الانتخابات.

