إيران ترد على العقوبات الأمريكية

أعلن الحرس الثوري الإيراني، أن العقوبات الجديدة التى فرضتها أمريكا غير مؤثرة.



وأعلنت الولايات المتحدة مساء اليوم، فرض عقوبات جديدة على إيران ردا على ضرباتها الصاروخية على أهداف أمريكية في العراق، تستهدف "قلب أجهزة الأمن الإيرانية".



وعقد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، ووزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، مؤتمرا صحفيا مساء اليوم، أعلنا فيه مواصلة فرض العقوبات الأمريكية على إيران.



وقال بومبيو: "سنواصل فرض عقوبات على إيران حتى توقف أنشطتها المزعزعة للاستقرار، إلا أن العقوبات التي سيتم فرضها ستشمل 8 مسئولين من قوات الباسيج والمجلس القومي الإيراني الذين انخرطوا في قتل المحتجين".



وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قال أمس الخميس، إنه أقر فرض مزيد من العقوبات على إيران بعد قصف صاروخى هذا الأسبوع استهدف قاعدتين عراقيتين تستضيفان قوات أمريكية لكنه لم يذكر تفاصيل.



وقال ترامب للصحفيين فى البيت الأبيض: "لقد أُقرت بالفعل. قمنا بزيادتها. كانت (العقوبات) صارمة للغاية لكنها زادت الآن بشكل جوهري... وافقت عليها قبل قليل مع وزارة الخزانة".



وأضاف ترامب، إن تحطم الطائرة الأوكرانية المميت ربما كان ناجما عن خطأ، مضيفا أن لديه شعورا فظيعا بشأن الطائرة التى سقطت فى إيران، لكنه لم يقدم أى أدلة.



واستكمل ترامب فى تصريحات للصحفيين فى البيت الأبيض "قد يكون شخص ما قد ارتكب خطأ"، وأضاف أن لديه شكوكا بخصوص تحطم الطائرة، لكنه لم يخض فى تفاصيل.