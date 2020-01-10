ميركل تزور جنوب إفريقيا وأنجولا.. 5 فبراير

أعلنت الحكومة الألمانية، أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، سوف تقوم بزيارة جنوب إفريقيا وأنغولا في الفترة من 5 إلى 8 فبراير 2020.



جاء ذلك في بيان للحكومة الألمانية اليوم الجمعة.



يشار إلى أن ألمانيا ودول العشرين معنيين بالاستثمار في إفريقيا، وأن ميركل قد صرحت في قمه مجموعة العشرين وإفريقيا التي عُقدت في نوفمبر الماضي أن التعاون بين مجموعة العشرين وإفريقيا سيخلق المزيد من فرص العمل والتنمية، مشيرة إلى أن الشركات الألمانية لديها رغبة كبيرة في تعزيز الاستثمار في إفريقيا.