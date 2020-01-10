حسن راتب يكتب: إلى جوار الإمام الحسين.. نفحة الزمان والمكان

«إن لربكم فى أيام دهركم نفحات، فتعرضوا لها».. هكذا أبلغنا الحبيب المصطفى وعلّمنا سيدنا رسول الله بقوله: «إن فى الأيام بركة».. فحينما تحدث بركة الأيام والليالى الكرام تتجلى على الإنسان لحظات يشعر فيها بالوصل والوصال، ويدرك فيها مساحات المعانى فى القرآن، ولذلك فالقرآن أُنزل فى ليلة القدر، وذلك تصديقًا لقوله عز وجل: «إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِى لَيْلَةِ الْقَدْرِ. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْر.ٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ. سَلَامٌ هِى حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ».

ولكن نزول القرآن شىء وتنزل القرآن شىء آخر.. حيث سيظل القرآن يتنزل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فيفتح به رب العباد على من يشاء من عباده بمساحات من المعانى ومساحات من التجليات ومساحات من الإلهامات حتى يستوعب المعنى المقصود أو المعنى المراد، الذى أراده المولى، عز وجل.

ولأن اللغة والحرف يعجزان عن التعبير عما يجول بالخاطر فى تفسير القرآن الكريم، فإننى أشعر بحالة من الحيرة الشديدة حينما شرعت الآن فى الكتابة عن مولد سيدنا الحسين هذا العام، فالحسين هو شهيد الكلمة وصاحب الكلمة.. والحسين، رضى الله عنه، هو الذى قال: الكلمة أمانة.. والكلمة مسئولية، فقد كان يعى جيدًا قيمة ومعنى «الكلمة»، فحينما جاءه حاكم المدينة «الوليد» وطلب منه أن يبايع يزيد بن معاوية، وقال له: «نحن لا نطلب إلا كلمة، فلتقل بايعتُ واذهب بسلام لجميع الفقراء وانصرف يا ابن رسول الله».. كلمة فيها حقن للدماء، فيرد الإمام الحسين، رضى الله عنه، سيد شهداء أهل الجنة: «كَبُرت الكلمة» وهل البيعة إلا «كلمة».. ما دين المرء سوى كلمة، وما شرف المرء سوى كلمة، وما شرف الله سوى كلمة.. أتعرف ما معنى الكلمة؟.. مفتاح الجنة فى كلمة ودخول النار فى كلمة.. وقضاء الله هو الكلمة.. الكلمة نور وبعض الكلمات قبور.. بعض الكلمات قلاع شامخة يعتصم بها النبل البشرى.. الكلمة فرقان بين نبى وبغى.. الكلمة نور ودليل تتبعه الأمة.. عيسى كلمة الله.. علّمها للصيادين فنشروا فى ربوع الأرض نورًا وسماحة وحبًا وسلامًا.. الكلمة زلزلة الظالم.. الكلمة حصن الحرية.. الكلمة مسئولية.

وفى مشربنا سيظل الذهاب إلى مسجد الحسين والتقرب من مقام الإمام يمثل بالنسبة لى حالة خاصة جدًا من الوجد والوصل والوصال، وسيظل الجلوس فى رحابه دافعًا للطمأنينة، كما يبعث فى النفس الشعور براحة البال، فقد قال رسول الله: «الحسين منى وأنا منه».. وزيارة الحسين زيارة الحبيب المصطفى لأنه بعض من رسول الله، فأمه فاطمة الزهراء بنت الحبيب المصطفى.. ليس هذا وحسب بل إن زيارتى مسجد الإمام الحسين، رضى الله عنه وأرضاه، تجعلنى أحلّق بعيدًا فى سماوات الروحانيات اللا محدودة، التى تزداد وتصبح بلا أول ولا آخر، كلما تكررت هذه الزيارة، حيث تهفو إليه الأفئدة ويشتاق إليه المحبون لآل البيت، الذين يعرفون جيدًا أفضال هؤلاء الأخيار أصحاب المقام العالى الرفيع.. ففى رحاب مقام الإمام الحسين الطيب الطاهر تأتى النفحات، وإذا جاءت النفحات ألهمنا الدعاء، وإذا جاء الدعاء أيقنّا الإجابة، فاليقين بالإجابة هو سر العلاقة التى تربط بيننا وبين الخالق، جل شأنه، وهنا علينا أن نثق تمامًا بأن الله سيستجيب لدعائنا.. وهو ما يدعونا لأن نضع نصب أعيننا ونحن فى رحاب آل البيت «ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة»، فاليقين بالله مفتاح الأمر كله، جعلنا الله من الموقنين بأن الله سيستجيب لدعائنا، فاستجابة الدعاء تأتى من الوصل والوصال، فإذا كان الوصل والوصال التقت الذات العليّة بالذات الإنسانية، وحدث الفؤاد فيرى الإنسان ما يرى «ما كذب الفؤاد ما رأى»، والرؤية هنا ليست رؤية المكان بل هى رؤية المكانة، فحينما تلتقى المقامات العليّة تأتى رؤية المكانة، وحينما تكون فى الأماكن الطيبة الطاهرة فهى المكانة، وسر المكانة يكمن فى أن يلهمنا فيها الله الدعاء، فنعود بالوصل والوصال إلى خالقنا وبارئنا ومقدرنا، فيتصل الواصل بالموصول، ويصل الفرع إلى الأصل وإلى القبس النورانى الذى خلقنا منه.. وكان سيدنا على بن أبى طالب يقول: «إذا ألهمت الدعاء أيقنت الإجابة فخزائن الله واسعة يعطى منها ما يشاء».

هذه بعض التجليات والإلهامات التى مدنا بها المولى، عز وجل، فى حضرة المكان إلى جوار سيدنا الإمام الحسين، وهى الفترة التى قضيناها فى الشقة الخاصة بفضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى، التى عاش فيها ردحًا من الزمان وملأت أنفاسه بركة هذا المكان، فبين بركة الزمان وبركة المكان وبركة الإنسان يحدث الوصل والوصال وتحدث الإلهامات والتجليات..

«إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التى كنتم توعدون» صدق الله العظيم..

الأمر الذى يدفعنى للقول إن للإيمان حلاوة لا يتذوقها ولا ينعم بها إلا من عاش فى كنف المولى، عز وجل، وحرر الوجدان من الأهواء وخلص لله الواحد الأحد.. حقق فى ذاته معنى العبودية الكاملة لمولاه، فأدرك أن وحدانيته وقيوميته هى الأول والآخر، فحقق بهذه العبودية السيادة على كل الأشياء، لم يكن عبدًا لمال فهو الرزاق ولا عبدًا لجاه ولا عبدًا لسلطان ولا عبدًا لنزوة أو شهوة أو هوى متبع أو شح مطاع.. حقًا إن العبودية لله هى قمة السيادة عمن سواه، والذل لله هو العزة عمن سواه، والفقر لله هو كل الغنى.

من أجل هذا كان المنهج الربانى وسنة الوجود فى إدراك المرء معنى الوحدانية فى الربوبية، ليتجسد كلام المولى، وهو أصدق القائلين: «إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا»، وهنا يتجلى المعنى والمضمون أن الإيمان مربوط بالعمل، وليس أى عمل، إنما هو «استقاموا» على منهج الله ومراده.. والمنهج والمراد فى الأسوة الحسنة فى الحبيب المصطفى، الذى كان قرآنًا يمشى على الأرض، فالتعلق بالحبيب والتأسى بالمصطفى وانتهاج النهج والتقليد والاعتياد والتحقيق هو الطريق.. «لقد كان لكم فى رسول الله الأسوة الحسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر».

وحينما يتحقق ذلك يحدث المراد وتتذوق حلاوة الإيمان، ويتجلى هذا فى أن تتنزل الملائكة عليهم بالبشارة؛ ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التى كنتم توعدون.. ومن يصدق مع الله يستشعر الحالة ويعيش فيها، لأن الملائكة تنتزع الخوف فيشعر الإنسان بلذة الأمان والاطمئنان، لأن أمره كله أصبح بيد الرحمن، وتنتزع الحزن والهم والقبض من نفس الإنسان، وتحل محلها السرور والرضا والبسط، وهى أعلى درجات السعادة، ويذوق المرء فيها حلاوة الإيمان فى الرضا، وهى درجة أعطاها المولى لحبيبه المصطفى، حينما قال: «ولسوف يعطيك ربك فترضى»، (سورة الضحى)، وتُمنح لكل من كان على قدم سيدنا محمد وتأسى به ونهج نهجه.

ولو علمت الأمة قدر الحبيب المصطفى عند الله ما غاب عنها الحبيب لحظة، فبقدر الحبيب جعل المولى، عز وجل، صالحى أمة محمد أولياء الله، وأنزلهم منازل تفوق بعض الأنبياء والمرسلين، وأدخلهم فى بحور المعرفة، التى يقف أنبياء الأمم الأخرى على شواطئها، «لهم البُشرى فى الحياة الدنيا وفى الآخرة»، والبُشرى تأتى للصالحين والأولياء فى الدنيا من خلال الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو المرأة الصالحة، أو ترى له، أو مشاهدة اليقظة، أو فى رؤيا الصالحين أو رؤيا رسول الله، حيث قال صلى الله عليه وسلم «من رآنى فقد رآنى حقًا فإن الشيطان لا يتمثل بى»، وهى أطيب وأعظم البشارات.. حقًا «لهم البشرى فى الحياة الدنيا وفى الآخرة.....».. صدق الله العظيم.

وأعود لفضل الاقتراب من الزمان والمكان فى رحاب مقام سيدنا الحسين، فالحديث عن الإمام الحسين ما زال موصولًا، وأتذكر أنه قد قال ذات يوم أيضًا كلمته التى ستظل يذكرها له التاريخ أبد الدهر، بل ستظل تلك الكلمات محفورة فى وجدان الأمة الإسلامية بحروف من نور، حيث قال: «إنما خرجت لطلب الإصلاح فى أمة جدى أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة جدى، فمن قبلنى بقبول الحق فالله أولى بالحق ومن أرد على هذا أصبر حتى يقضى الله بينى وبين القوم بالحق وهو خير الحاكمين»، وتحرك بأنصاره إلى أن وصل إلى كربلاء بالعراق، وهناك تكاثر عليه جيش معاوية ولم ينجده أهل كربلاء، وظل وحيدًا بعد أن فقد أنصاره واحدًا تلو الآخر، إلى أن تم قتله وفصلوا رأسه عن جسده الطاهر.

والحقيقة أن الإمام الحسين لم يزُر مصر أبدًا فى حياته، ولكن رأسه وصل إلى مصر، وفقًا لبعض روايات المؤرخين، فبعد مقتل الإمام الحسين فى موقعة كربلاء تم قطع رأسه وفصل عن جسده، وأرسلوه إلى يزيد بن معاوية فى دمشق، ويقول المقريزى إن الرأس مكث مصلوبًا بدمشق ثلاثة أيام، ثم أُنزل فى خزائن السلاح حتى تولى سليمان بن عبدالملك الخلافة، فقام بدفنه فى مقابر المسلمين.

وهناك قول كثير من المؤرخين عن أن الرأس دُفن فى مواضع كثيرة قبل أن يستقر فى مدينة عسقلان فى فلسطين، وعندما جاءت الحملات الصليبية على فلسطين، وحاصر «بلدوين الثالث الصليبى» مدينة عسقلان، خشى الفاطميون من أن يصل الصليبيون إلى رأس الحسين، فقامت الحامية الفاطمية فى عسقلان بأخذ الرأس الشريف وحمله إلى مصر، وذلك قبل دخول الصليبيين واستيلائهم على عسقلان.. وقد أمر الخليفة الفائز الفاطمى فى مصر بحفظ رأس الإمام الحسين فى علبة فى أحد سراديب قصر الزمرد، إلى أن تم بناء مشهد له بالقرب من الجامع الأزهر الشريف، وهو ما يعرف الآن بمسجد الحسين.

لقد ذهب الحسين بجسده، ولكن ظل ما قاله من كلمات حروفها من نور توزن بالذهب تحمل مساحات من المعانى، خالدًا على مر الزمان، دفع الإمام ثمنًا غاليًا من أجل أن يصدقها العمل، فزهقت نفسه الذكية وفاضت روحه الطاهرة ثمنًا لها لتحيا الكلمة وتخلّد قيمة ومعنى وترجمة لقول يصدقه عمل، ومبدأ يرخص فى سبيله كل شىء مهما كان ثمينًا وغاليًا.

إنها نفحات فى لحظات يختصر فيها الزمن للحظة، وتتجمع المعانى فى كلمة، وتصغر الدنيا كلها فلا تساوى إلا لحظة الوجد مع الله والوصل بالحبيب المصطفى، إنها السعادة الكاملة فى الدنيا والوصل الموصول مع الحبيب الموصل، إنه الطريق إلى الحق، إلى مولاك، إنه اتصال المخلوق بالخالق، فتكشف الحجب وتنال الرغائب وتتضاءل الأغيار، ويصبح الكل فى واحد، هو الله الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد، عز وجل.

