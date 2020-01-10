الجمعة 10 يناير 2020 الموافق 15 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

وصول هيثم الحاج إلى حفل توزيع «ساويرس الثقافية»

الجمعة 10/يناير/2020 - 07:00 م
حفل توزيع «ساويرس
حفل توزيع «ساويرس الثقافية»
حسام الضمراني
طباعة
وصل الدكتور هيثم الحاج على، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، منذ قليل، إلى حفل جائزة ساويرس الثقافية فى دورتها الـ15، الذي يقام فى المسرح الكبير، فى دار الأوبرا المصرية.

ويشهد الحفل حضور نخبة من الشخصيات العامة ورموز المجتمع وعدد كبير من الفنانين والمثقفين، إلى جانب أعضاء لجان تحكيم حفل جائزة مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، ومجلس أمناء جائزة ساويرس الثقافية، في دورتها الخامسة عشرة.

ومن المقرر أن تبدأ مراسم الحفل مع ضيفة الشرف الفنانة القديرة سوسن بدر، وتقدم الحفل الإعلامية المتميزة جاسمين طه، وسيجرى الإعلان عن أسماء الفائزين في مجالات الرواية والمجموعة القصصية والسيناريو والنص المسرحي والنقد الأدبي، بمشاركة الفنان القدير محمود حميدة، والمخرج السينمائي الكبير داوود عبدالسيد، وسيدة السرح العربي الفنانة سميحة أيوب، والعديد من الفنانين والمثقفين، ويتخلل الحفل فقرة غنائية للمطربة كارمن سليمان.

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 6 دقيقة

يبدأ بعد قليل.. تفاصيل أول خسوف للقمر في 2020

منذ حوالي 22 ساعة

متهم جديد.. الطب الشرعي يفجر مفاجآت في حادث فيلا نانسي

منذ حوالي 3 ساعات

3 احتمالات فى اجتماع واشنطن لحل أزمة ملء وتشغيل سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

تفاصيل إنشاء مدينة طبية عالمية بمصر

الصور

image description

فهد عبدالباسط.. أشطر ميكانيكي في الأقصر بذراع واحد (فيديو)

image description

تشييع جثمان والد إيهاب توفيق (صور)

image description

سقوط أمطار خفيفة على مدينة نصر (صور)

image description

سقوط أمطار متوسطة على الجيزة (صور)

image description

رئيس الجزائر يتسلم رسالة الرئيس السيسى (صور)

الأكثر قراءة

متهم جديد.. الطب الشرعي يفجر مفاجآت في حادث فيلا نانسي

يبدأ بعد قليل.. تفاصيل أول خسوف للقمر في 2020

أقوال عشيقة طبيب لقى مصرعه أثناء الهرب من منزلها بالهرم

3 احتمالات فى اجتماع واشنطن لحل أزمة ملء وتشغيل سد النهضة

أيام زمان

الوجه الآخر لـ عمر الشريف.. «غنى وقدم عروضًا استعراضية»

سر اتهام فريد الأطرش لـ عبد الوهاب بالخيانة العظمى

أسرار نجاة الصغيرة.. تقرأ «يس» قبل كل حفل ومثلت مع نزار قباني

أمينة محمد.. مخرجة أخرى من عصر السينما الذهبى

نجم الساعة

الوجه الآخر لـ عمر الشريف.. «غنى وقدم عروضًا استعراضية»

الصحة

أفضل مشروب لخفض ضغط الدم

الباراسيتامول يحولك لـ«زومبي»

أعراض خفية تشبه الإنفلونزا تؤدي لنوبات قلبية

دراسة: مناشف الحمامات منازل للجراثيم

الرئيس نيوز

مقتل 3 جنود أتراك وإصابة 6 آخرين في ليبيا

انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة غدا السبت لمدة 6 ساعات

ابنة قاسم سليماني تظهر بالسلاح خلال صلاة الجمعة (صورة)

تطور مفاجئ.. استدعاء نانسي عجرم وتفريغ الهواتف المحمولة

منوعات

أستراليا تنهي حياة الحيوانات المصابة بحروق

أجمل 5 قلاع في الدنمارك.. إحداها تشبه القصص الخيالية

ثوران بركان جبل "بوبوكاتبتبيل" في المكسيك

بـ 9 ملايين يورو.. مجوهرات مسروقة للبيع في إسرائيل

كشكول

هل أصدرت دار علوم القاهرة شهادات في تخصصات غير موجودة؟.. العميد يجيب

"مجلة وإذاعة شبابية وفيلم وثائقي".. باكورة مشروعات تخرج إعلام الأكاديمية العربية

مستند.. التعليم تلغي قرارات "عمر" المنظمة للندب والإعارة للمعلمين

"دار علوم القاهرة" تكشف حقيقة الخلاف مع إدارة الجامعة

إسلام سياسي

الأزهر يستجيب لـ «زينب بكير»: «نتواصل معها لتوفير حياة كريمة لها»

الأوقاف: الخيانة والعمالة أحد أسباب سقوط الدول

ما حكم عدم السماع لخطبة الجمعة؟

وزير الأوقاف يؤدي خطبة الجمعة بمسجد الفتح الملكي بعابدين

مقالات الرأي
ماجد حبته
حفتر لم يقع فى الفخ
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد أبوزهرة.. الناطق بالحق بشجاعة نادرة
مؤمن المحمدي
«لغة» صلاح جاهين
د.كريمة الحفناوى
سياسات ترامب وأردوغان تشعل فتيل الحرب
المزيد

الثقافة

وصول طارق لطفى ومحمد فراج إلى حفل توزيع «ساويرس الثقافية»

بشرى ونجيب فى الصفوف الأولى بحفل توزيع «ساويرس الثقافية»

وصول هيثم الحاج إلى حفل توزيع «ساويرس الثقافية»

لوحات فنية لأطفال الغربية احتفالا بعيد الشرطة

صفحتنا ع الفيس بوك