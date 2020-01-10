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الثقافة

لوحات فنية لأطفال الغربية احتفالا بعيد الشرطة

الجمعة 10/يناير/2020 - 06:55 م
الهيئة العامة لقصور
الهيئة العامة لقصور الثقافة
آلاء حسن
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تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية بالمواقع الثقافية بمحافظة الغربية، وذلك في إطار احتفالاتها بعيد الميلاد المجيد وعيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير.

وأكد بيت ثقافة السنطة أهمية الوحدة الوطنية كركيزة هامة من ركائز الحفاظ على الوطن من أي محاولات لزرع الفتنة والشتات بين أبناءه، موضحا أن الوحدة الوطنية هي العامل الرئيس في مواصلة العمل والتنمية للنهوض بجميع قطاعات الدولة.

وشهدت مكتبة شرشابة مشاركة كبيرة للعديد من الأطفال خلال مسابقة فنية أقامتها المكتبة للاحتفال بعيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير، حيث تسابق الأطفال المشاركون في إخراج لوحات رسم عبرت عن تقديرهم لدور الشرطة في الحفاظ على الأمن ومحاربة الإرهاب.

وشدد أطفال بيت ثقافة الفريق سعد الدين الشاذلي على دور القوات المسلحة في الحفاظ على المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير، مؤكدين أن الجيش احترم الإرادة الشعبية للمصريين، وجاء ذلك خلال ورشة رسم بعنوان "في الميدان" وضمت العديد من اللوحات الفنية التي عبرت عن تلاحم فئات الشعب المصري مع قواته المسلحة.

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